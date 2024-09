PS5 Pro : un premier test de la console déjà disponible

Un journaliste du média CNet a déjà pu poser ses mains sur la nouvelle console de Sony et livrer un premier test sur ses performances.

Si votre rêve est de pouvoir essayer la nouvelle PS5 Pro, un journaliste l'a déjà réalisé à votre place. Aux Etats-Unis, le média CNet a reçu une invitation exclusive pour essayer en avant-première la nouvelle console de chez Sony. Avant même l'annonce officielle de la machine, le journaliste Scott Stein a pu passer plusieurs heures avec la PS5 Pro afin de livrer ses premières impressions.

Dans sa prise en main exclusive, le journaliste explique avoir pu passer plusieurs heures à tester différents titres sur PS5 Pro. Parmi les jeux évoqués, Scott Stein a pu essayer les simulations F1 2024 et Gran Turismo 7, les jeux d'aventure Spider-Man 2 et Ratchet et Clank ainsi que le RPG Final Fantasy 7 Rebirth que nous avions pu tester lors de sa sortie.

Scott Stein indique que son test de la PS5 Pro sur F1 2024 lui a permis d'observer un meilleur rendu de la technologie Ray Tracing pendant les courses automobiles pluvieuses. Les graphismes étaient bien plus photoréalistes que sur PS5 classique et cela se ressentait notamment avec la pluie qui retombe sur la voiture en jeu.

Mais le journaliste de CNet évoque surtout sa démo de Gran Turismo pour vanter les mérites de la PS5 Pro. Dans son test exclusif, Scott Stein précise : "Gran Turismo 7 était sûrement ma démo la plus impressionnante puisque cela ajoutait deux autres améliorations : le gameplay en qualité 8K et un grand écran de 80 pouces (...) j'étais tellement absorbé par le rendu des voitures que j'ai fini par crasher la mienne."

Pour autant, le journaliste est bien conscient du tarif exorbitant de la PS5 Pro (affichée à 799,99 euros en France). Scott Stein indique donc que cette nouvelle version n'est pas adressée à tous les gamers, mais à ceux qui disposent d'une grosse configuration compatible pour aller avec la console. Le journaliste pense également que la PS5 Pro n'est pas particulièrement intéressante pour les possesseurs de PS5, mais pourrait être acquise par de nouveaux utilisateurs.