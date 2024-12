Sortie de Marvel Rivals : tout savoir sur le nouveau jeu vidéo de super-héros signé Marvel

Prévu pour sortir ce 6 décembre, Marvel Rivals n'est plus qu'à quelques heures de son lancement mondial. Découvrez en quoi consiste ce jeu free-to-play de super-héros et comment l'obtenir.

Les fans de Marvel verront bientôt leur longue attente récompensée : ce vendredi 6 novembre signe le lancement officiel de Marvel Rivals, le free-to-play tiré de l'univers de Marvel. Développé par NetEase et Marvel Games, le jeu se présente comme un véritable hommage à la bande-dessinée cultissime de Stan Lee.

Réunissant pas moins de 33 personnages jouables bien connus du public (comme Captain America, Hulk, Wolverine, Black Panther et bien d'autres), Marvel Rivals est un hero shooter à la troisième personne en multijoueur. A chaque partie, deux équipes de 6 joueurs s'affrontent, chacun ayant ses pouvoirs et ses spécificités selon le personnage joué.

Un jeu gratuit et multi-plateforme

À l'instar des autres free-to-play compétitifs, Marvel Rivals mise sur son côté multijoueur avec un système de match en ligne varié. Le jeu mise en effet sur plusieurs modes de jeu : Convoi, Domination et Convergence, qui permettront de diversifier le gameplay et les plaisirs du joueur.

Marvel Rivals s'est efforcé de rendre possible le cross-play entre les différentes plateformes (à savoir PC, Xbox Series et PS5), une nouvelle qui ne fait pas forcément le bonheur de tous. Certains redoutent en effet un déséquilibre trop poussé entre les joueurs clavier et manette. Viser ses ennemis étant plus simple sur ordinateur, les possesseurs de Xbox Series et PS5 redoutent d'être désavantagés.

© Marvel Rivals

Conscient des problèmes liés au cross-play, Marvel Rivals a pris les devants. Le jeu n'intègrera pas cette fonctionnalité pour le mode "Compétitif", qui ne fera se confronter que des joueurs pratiquant sur un même support.

Comment télécharger Marvel Rivals

Le pré-téléchargement du jeu est d'ores et déjà disponible pour les fans les plus impatients. À noter que pour l'instant, seuls les joueurs PC peuvent en profiter. Deux options s'offrent à vous :

Se rendre sur Steam et cliquer sur "Précharger Marvel Rivals"

et cliquer sur "Précharger Marvel Rivals" Se rendre sur le site officiel de Marvel Rivals et cliquer sur "Preload"

Marvel Rivals sera disponible sur toutes les plateformes ce 6 décembre 2024 à 01h00 (heure française). Le jeu est assez lourd et nécessite au moins 70 Go d'espace de stockage sur PC et environ 45 Go sur Xbox Series X/S et PS5.