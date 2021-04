Bon plan AirPods : baisse de prix chez Amazon !

PROMO AIRPODS - Particulièrement prisés par les consommateurs Apple, les célèbres écouteurs sans-fil AirPods sont actuellement en promotion sur Amazon. Une excellente occasion pour se les procurer à moindre coût avec une réduction de 44 euros.

S'il est plutôt rare de voir des produits Apple être en promotion, nombreux sont celles et ceux à rechercher des offres sur les fameux AirPods. Les écouteurs Bluetooth de la marque à la pomme figurent parmi les références du marché et sont régulièrement recherchés lors de promotions. Il faut dire que depuis leur sortie, les AirPods sont devenus des produits phares d'Apple. Faciles à transporter et à utiliser, ces écouteurs Bluetooth disposent d'une très bonne qualité de son mais également d'une solide autonomie avec près de 24h d'écoute avec leur boitier de recharge. Excellente nouvelle : les AirPods (2eme génération) sont actuellement en baisse de prix sur Amazon. Il est possible de les retrouver à 135,00 euros au lieu de leur prix habituel de 179,00 euros soit une baisse de 44 euros !

50 euros de réduction sur les AirPods Pro

Les AirPods classiques ne sont pas les seuls écouteurs concernés par cette baisse de prix. Les AirPods Pro bénéficie également d'une jolie remise en passant à 229,00 euros au lieu du prix habituel de 279,00 euros, soit une économie de 50 euros ! Pour rappel, cette version haut de gamme des célèbres écouteurs dispose notamment d'embouts adaptables selon vos besoins et envies. Les AirPods Pro bénéficient également d'une technologie de réduction de bruit pour profiter pleinement de vos musiques ou conversations, d'une résistance à l'eau, et d'un boitier de charge sans-fil.

Voilà de quoi vous équiper pour vos futures écoutes musicales ou professionnelles. Les AirPods (classiques ou Pro) vous sont fournis avec un boitier de recharge filaire ou sans-fil selon vos préférences. Notez que ces promotions sont temporaires et que les prix des AirPods peuvent rapidement évoluer.