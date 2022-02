Bon plan écouteurs sans fil : les Jabra Elite avec chargeur en promotion

BON PLAN ECOUTEURS SANS FIL. Reconnus pour leur qualité, les écouteurs sans-fil Jabra Elite 85t sont actuellement en promotion chez la Fnac.

Lorsque l'on parle d'excellents écouteurs sans-fil, il n'est pas rare de mentionner Jabra. La firme est devenu spécialiste dans le domaine, en proposant plusieurs références d'écouteurs sans-fil aux excellentes performances et au design soigné. Si vous souhaitez disposer de sérieux concurrents aux fameux AirPods, les Jabra Elite85t sont régulièrement en promotion, ce qui les rend encore plus intéressants.

Les Samsung Galaxy Buds sont des écouteurs sans-fil qui se placent comme de sérieux concurrents aux AirPods d'Apple. Ils sont actuellement disponibles à prix cassé chez plusieurs revendeurs comme Boulanger ou Amazon.

Ces écouteurs sans-fil sont faciles à utiliser et à connecter en BlueTooth. Ils disposent d'un design fin et épuré qui leur permettent d'être utilisés partout. Les Samsung Galaxy Buds sont compatibles avec la technologie anti-bruit, afin que vous puissiez profiter pleinement de votre musique sans être dérangé par le bruit ambiant. Capables de vous accompagner pendant 5h d'affilée, ces petits écouteurs sans-fil sont également équipés d'un microphone afin que vous puissiez passer vos appels sans avoir besoin de les retirer.

Bien connus des fans de la marque, les Xiaomi Mi True sont une petite alternative aux célèbres AirPods de Apple et compatibles avec n'importe quel appareil Android ou iOS (compatible Bluetooth). Ils disposent d'une très bonne qualité audio et d'une autonomie de 5h pour vous accompagner sur votre journée. Leur boitier de recharge inclus est, quant à lui, capable de tenir pendant 20h afin de remettre vos écouteurs d'aplomb !

Ces écouteurs suppriment automatiquement le bruit ambiant afin que vous puissiez profiter pleinement de votre musique et de vos appels. Les écouteurs sans-fil Xiaomi Mi True sont également équipés d'un microphone intégré pour que vous puissiez facilement répondre à vos interlocuteurs.

Si vous disposez d'un budget un poil plus élevé, vous pourriez bien craquer pour les Mi True Wireless Earphones 2S de chez Xiaomi. Habituellement proposés à 99 euros, ces écouteurs sont régulièrement disponibles pour une quarantaine d'euros chez plusieurs revendeurs comme la Fnac.

Très faciles à utiliser et à transporter avec leur poids et design très légers, les écouteurs sans-fil Xiaomi Mi True se connectent directement en Bluetooth à votre smartphone. Leur son de grande qualité vous permet de profiter de vos musiques et appels pour une durée de 5h avec leur autonomie intégrée, et jusqu'à 24h avec le boîtier de charge inclus. Ces écouteurs sont également compatibles avec la charge rapide afin d'être pleinement rechargeables en seulement une heure !

Si Razer est avant tout connu pour ses très bons périphériques de PC Gaming (souris, claviers, casques...), la marque propose également d'autres produits plus atypiques qui peuvent répondre à des besoins particuliers. C'est le cas pour les Razer Hammerhead, qui permettent aux joueurs de titres mobiles de profiter d'une très belle qualité audio, où qu'ils soient. Avec leur temps de latence ultra faible, les Razer Hammerhead vous garantissent une synchronisation parfaite entre l'affichage de votre mobile et votre écoute. Leur design étanche les rend également résistants à l'eau ce qui les rend parfaits pour en profiter même en plein air. Habituellement proposés au tarif de 119,99 euros, les Razer Hammerhead sont actuellement en baisse de prix chez plusieurs revendeurs et vendeurs partenaires.

Les Razer Hammerhead disposent d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 15 heures d'écoute avec leur boîtier de charge inclus. Ils sont également dotés d'une interface tactile qui vous permet de facilement piloter votre musique du bout des doigts. Notez que ces prix peuvent être amenés à évoluer rapidement en fonction de l'actualité ou des stocks disponibles.