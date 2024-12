Cet objet ne coûte que 50 centimes et efface les rayures sur vos écrans

A moins de prendre des précautions extrêmes, les rayures sont des tracas inévitables sur de nombreux smartphones. Il y a cependant des trucs pour les atténuer voire s'en débarrasser.

Qui n'a jamais eu de petites mésaventures avec son téléphone ? Les chutes, frottements, rangements incongrus et autres mauvais gestes font partie de la vie de ce genre d'appareil qui nous suit partout et il n'est pas rare qu'un smartphone se retrouve de plus en plus abimé avec le temps qui passe. Outre les dysfonctionnements inhérents à ces accidents, le souci le plus répandu sur un smartphone est généralement bien visible : il s'agit des rayures.

Que l'on parle de micro rayures ou de véritables entaille, ces dernières sont souvent visibles et même gênantes, notamment en plein soleil, alors que la visibilité sur un écran est maximale. Un problème qui peut vite devenir agaçant lorsque l'on utilise son smartphone et qui peut même aller jusqu'à gêner son utilisation au quotidien.

Il existe cependant bien des solutions pour faire disparaitre ou atténuer les rayures sur un écran de smartphone. Attention toutefois puisqu'on peut lire de nombreuses techniques contestées sur le net. Par exemple, il a longtemps été recommandé d'étaler sur dentifrice sur son écran endommagé et de le frotter doucement avec la pâte. Cette idée saugrenue a été maintes fois démentie, notamment par le constructeur de smartphone Xiaomi lui même, qui s'était fendu d'une vidéo explicative et démonstrative afin de prouver que le dentifrice n'était pas une bonne solution contre les rayures. Cela pouvait même aller jusqu'à endommager davantage l'appareil !

Parmi les techniques efficaces pour atténuer ou supprimer les rayures sur un écran, mieux vaut de se munir d'une éponge magique. Ces éponges très fines sont faciles à trouver dans le commerce et coûtent très peu cher, entre 50 centimes et 1 euros l'unité selon le modèle. Et il est même possible de créer la vôtre avec des ingrédients eux aussi vendus un peu partout. Pour créer votre propre éponge magique à bas coût, suivez les instructions suivants :

Procurez-vous des éponges en mélamine que vous trouverez en magasin ou sur internet.

Imbibez l'éponge avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, un quart de tasse d'eau chaude et une cuillère à café de Borax.

Rincez l'éponge sous l'eau froide et attendez qu'elle soit sèche pour pouvoir vous en servir.

Munissez-vous donc d'une éponge magique et frottez doucement les rayures présentes sur votre écran de smartphone. Si ces dernières ne sont pas trop profondes, l'éponge va pouvoir les effacer ou les atténuer fortement en nettoyant la protection d'écran si la rayure est présente sur cette dernière.

Si la rayure est profonde et a attaqué directement sur l'écran de votre smartphone, cette technique sera, dans le pire des cas, inefficace. El n'aura aucun impact puisqu'une rayure est, par définition, un morceau de votre écran manquant. Il est alors plutôt conseillé de vous munir d'un verre liquide ou d'un revêtement pour atténuer la visibilité des rayures. Cela ne les fera pas disparaitre totalement, mais devrait vous les faire oublier un petit moment !