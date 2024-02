Microsoft met en péril des millions d'ordinateurs, le vôtre est concerné s'il fait partie de cette liste

Les dernières annonces de Microsoft risquent d'alerter pas mal d'utilisateurs. La firme a annoncé des changements drastiques à venir pour une version de Windows encore majoritairement utilisée.

Bien que Microsoft soit bien estimé pour ses nombreuses mises à jour de Windows, la firme semble sur le point de prendre une décision drastique et historique. Depuis maintenant plusieurs années, Microsoft met régulièrement à jour certaines versions toujours distribuées de son célèbre système d'exploitation pour ordinateur de bureau et PC portable.

Seulement voilà, Microsoft ne peut décemment pas maintenir à jour l'ensemble des versions de Windows disponibles sur le marché. C'est pourquoi l'entreprise vient d'annoncer la fin prochaine du support pour une version encore très largement utilisée. Cette dernière équiperait un peu plus d'un milliard d'appareils à l'heure où nous écrivons ces lignes.

D'ici le mois d'octobre 2025, Microsoft cessera en effet de proposer des mises à jour de sécurité pour Windows 10. Cela inclut les résolutions de bugs, d'éventuelles nouvelles fonctionnalités et surtout les mises à jour contre les failles de sécurité au sein du système d'exploitation. Tout ordinateur qui est encore équipé d'une licence Windows 10 ou plus ancienne (Windows 8, 7, XP et Vista ne sont déjà plus supportés par Microsoft) est sujet à risques.

Pour vérifier quelle version de Windows votre ordinateur utilise, la manipulation est simple. Rendez-vous dans le menu "Démarrer" puis dans "Paramètres", "Système" et enfin "À propos de" où vous trouverez votre version de Windows actuelle.

Bien que votre ordinateur sous Windows 10 continuera à fonctionner une fois cette date fatidique passée, ce dernier sera sujet à de nombreux risques de sécurité. Les ingénieurs de Microsoft ne se pencheront plus sur d'éventuels problèmes, laissant alors un véritable boulevard pour les pirates et personnes malintentionnées qui abuseront de la moindre faille de sécurité pour s'introduire dans votre machine et subtiliser vos données personnelles.

Heureusement, il est toujours possible d'éviter ce genre de soucis. La façon la plus simple reste de mettre à jour la version de Windows qui équipe actuellement votre machine avec la dernière en date : Windows 11. Pour se faire, utilisez le menu "Démarrer" > "Paramètres" > "Mises à jour et sécurité" > "Windows Update" et sélectionnez "Rechercher les mises à jour". Si votre appareil est compatible avec Windows 11, cette version devrait vous être proposée. Gardez cependant en tête que Windows 11 n'est pas supporté sur les machines les plus anciennes, et qu'il vous faudra peut-être envisager de changer d'ordinateur si le vôtre n'est pas compatible avec la version la plus récente de Windows.

L'autre solution reste d'utiliser votre ordinateur sous Windows 10 sans le connecter à internet ou à d'autres appareils. Il pourra toujours vous servir à lancer des applications offline comme des jeux vidéo, logiciels de graphisme, de prise de notes et bien d'autres.