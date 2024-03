Macbook air M3 : découvrez le nouvel ordinateur d'Apple

Apple a récemment dévoilé ses nouveaux ordinateurs Macbook Air équipés d'une puce M3. Découvrez leurs caractéristiques, leur date de sortie et où les trouver au meilleur prix.

Apple ne cesse de renouveler son parc de produits avec plus ou moins de régularité. La firme vient d'annoncer la sortie prochaine du Macbook Air M3, ordinateur portable puissant et qui conviendra parfaitement aux étudiants et professionnels de bureau.

Le nouveau Macbook Air M3 ressemble énormément à son prédécesseur sorti en 2022, le Macbook Air M2. Cette nouvelle génération garantit surtout un gain de puissance, même si le design subit tout de même quelques petits changements.

Le Macbook Air M3 dispose d'un nouveau revêtement bien plus résistant aux traces de doigts. Ce matériau, initié avec les derniers Macbook Pro M3 que nous avions testé, permet à Apple de proposer de nouveaux châssis pour ses ordinateurs tout en gardant ses coloris iconiques.

Côté performances, le Macbook Air M3 est annoncé comme 60% plus rapide que son homologue M1 sorti en 2020. A l'époque, Apple avait révolutionné le monde des PC portable en dévoilant sa première puce maison et en l'équipant dans ses différents ordinateurs. L'introduction de la puce M3 au sein du nouvel Macbook Air garantit une puissance supérieure par rapport aux précédentes générations, mais également jusqu'à 18h d'autonomie moyenne.

Apple annonce également que le Macbook Air M3 est le premier de sa gamme à pouvoir gérer deux affichages externes en simultanée. Une aubaine pour les professionnels qui souhaiteraient profiter de l'ordinateur d'Apple sur deux grands écrans.

Quel est le prix du Macbook Air M3 ?

Le nouveau Macbook Air M3 s'établit au tarif initial de 1299 euros avec son format de 13 pouces. Il est cependant possible d'acquérir la machine avec un écran de 15 pouces, affiché à partir de 1599 euros en France.

Voici les configurations disponibles :

Macbook Air M3 - 13 pouces (8 / 256 Go) : 1299 euros.

Macbook Air M3 - 13 pouces (8 / 512 Go) : 1529 euros.

Macbook Air M3 - 15 pouces (8 / 256 Go) : 1599 euros.

Macbook Air M3 - 15 pouces (8 / 512 Go) : 1829 euros.

Apple MacBook Air 13,6" 256Go SSD 8Go RAM Puce M3 CPU 8 cœurs GPU 8 cœurs Argent Nouveau Neuf à partir de 1298,50 € Fnac 1298,50 € Voir

Amazon 1299,00 € Voir

Apple MacBook Air 15,3" 256Go SSD 8Go RAM Puce M3 CPU 8 cœurs GPU 10 cœurs Gris sidéral Nouveau Neuf à partir de 1598,50 € Fnac 1598,50 € Voir

Amazon 1599,00 € Voir

Toutes ces configurations proposées par Apple disposent de quatre coloris disponibles : minuit, lumière stellaire, argent et gris sidéral.

Quelle est la date de sortie du Macbook Air M3 ?

Le nouveau Macbook Air M3 a été officiellement dévoilé par Apple le lundi 4 mars 2024. La firme n'a pas tenu de conférence spéciale ou d'événement en ligne, mais s'est contentée d'un bref communiqué complet sur le sujet. Les précommandes du Macbook Air ont été lancées dans la foulée.

Le Macbook Air équipé d'une puce M3 est officiellement disponible depuis le vendredi 8 mars 2024. Des ruptures de stocks sur certains modèles n'ont également pas tardé à apparaître sur certains sites de vendeurs partenaires.