Logitech G Pro X 60 : découvrez le nouveau clavier Logitech dédié aux pro gamers

Logitech vient de dévoiler son nouveau clavier taillé pour la compétition en ligne, le G Pro X 60. Ce dernier est disponible en trois coloris et sortira très prochainement.

Logitech continue de proposer de nouveaux produits à destination du grand public, des joueurs casuals et des pro gamers. C'est d'ailleurs cette dernière partie de sa clientèle qui est actuellement visée pour le nouveau produit tout juste dévoilée par la firme, le Logitech G Pro X 60.

Comme son nom l'indique, le G Pro X 60 est un clavier 60%. Comprenez que ce dernier est très compact et ne dispose pas de pavé numérique afin de ne pas prendre trop d'espace sur votre bureau et vous laissez une grande aire de jeu pour votre souris en positionnant le clavier de la manière dont vous souhaitez, ce qui est plus agréable pour les pro gamers lors des compétitions.

© Logitech

Le clavier G Pro X 60 est doté d'une technologie baptisée "Keycontrol" qui permet d'attribuer jusqu'à 15 fonctions différentes aux touches du clavier pour un maximum de personnalisation et d'options lors de vos jeux vidéo.

Le G Pro X 60 est à la fois compatible avec la connexion Bluetooth, mais également la technologie Lightspeed 2:1 grâce à son connecteur intégré. Cela garantit une réactivité plus performante lors des jeux où le temps de réponse est important et où vos actions doivent être effectuées le plus rapidement possible. Un clavier taillé pour la compétition et l'esport selon Logitech qui a notamment équipé plusieurs stars de l'équipe Karmine Corp du G Pro X 60.

© Logitech

Outre sa connectivité, le clavier est doté d'un éclairage RGB pouvant se synchroniser avec vos autres appareils Logitech afin de créer la configuration que vous désirez pour vos équipements. Le G Pro X 60 est également pourvu d'une molette pour contrôler le volume de votre jeu ou de votre musique ainsi qu'un switch pour basculer entre différents profils enregistrés.

Le G Pro X 60 de Logitech est proposé en trois coloris distincts : noir, blanc et rose. Ce dernier est désormais disponible à la commande sur le site officiel de Logitech au tarif conseillé de 199 euros.