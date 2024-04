Kobo dévoile ses toutes premières liseuses de couleur

La société canadienne Kobo affiche de nouvelles ambitions en apportant des retouches à ses nouvelles liseuses électriques.

Depuis sa création en 2009, la marque mise exclusivement sur des modèles traditionnels et des appareils vendus, jusqu’à l’heure, avec des écrans noirs et blancs. Mais les lecteurs ont récemment découvert que la société avait annoncé ses premiers modèles de liseuses électroniques, les Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour. Des appareils qui s'inspirent de leurs prédécesseurs et qui marquent une évolution de l’expérience de lecture numérique.

Les nouvelles tablettes conservent les mêmes caractéristiques des anciens modèles à savoir l'étanchéité IPX8, les boutons physiques de rotation des pages, l'éclairage frontal réglable et l'espace de stockage de 16 GO. A noter que les deux livres numériques utilisent la technologie d’écran Kaleido 3 d’E Ink, qui promet 4096 couleurs et des couleurs plus saturées que la génération précédente Kaleido Plus. La Kobo Color est désormais compatible avec le Kobo Stylus 2, permettant aux utilisateurs d’écrire à la main.

Les différents modèles s'alignent à leurs concurrents sur le marché. La Kobo Clara Color est proposée à 159,99 euros et la Kobo Libre Color, quant à elle, est affichée à 229,89 euros. Vous pouvez dès à présent précommander les nouveaux produits sur le site officiel de la Fnac, avant une sortie prévue pour le 30 avril.