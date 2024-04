Humane Pin : l'objet supposé remplacer nos smartphones est un four monumental

Annoncé comme le futur remplaçant de nos téléphones portables, cet objet révolutionnaire fait l'objet de nombreuses faiblesses.

Dans son récent test, le journaliste de The Verge, David Pierce, ne manque pas de faire la liste des nombreux problèmes que soulève la technologie de l’entreprise Humane. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la start-up baptisée Humane est née de deux anciens travailleurs tout droit sortis d’Apple. Fondée en 2018, elle aspire à offrir un nouvel usage de l’outil dont on peut se passer quotidiennement : le smartphone. Après 5 ans d’expérimentation et le dépôt de 25 brevets, l’entreprise lance son premier appareil l'Humane Ai Pin.

Semblable à un téléphone portable, l’appareil est conçu pour répondre aux demandes des utilisateurs et fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. L'Humane Ai Pin ne dispose pas d’écran, en tant que tel mais ses fonctionnalités sont similaires à celles de nos téléphones. Il est ainsi possible de passer des appels, envoyer des messages, prendre des photos. Une commande propre à l’appareil permet aux usagers de projeter une image dans le creux de leur main grâce à un projecteur. Beaucoup de fonctionnalités qui, d’après la revue de presse du journaliste de The Verge, ne sont pas à la hauteur des exigences.

Jugé “trop peu abouti” et accumulant les défauts, l’appareil reste encore trop limité pour espérer remplacer nos smartphones. Dans les détails, David Pierce met l’accent sur des problèmes majeurs, à savoir la lenteur dans les réponses aux demandes des utilisateurs et des problèmes de performances. Il constate également des bugs quant à la compréhension des commandes vocales et l’appareil chauffe très vite. Enfin, et c'est l’un des paramètres les plus importants, le prix de l’Humane Ai Pin est affiché à 699€ (sans compter un abonnement téléphonique à rajouter). Un tarif démesuré qui ne reflète pas une alternative viable aux téléphones portables. Reste à savoir si les prochains modèles réussiront à corriger ces problèmes pour les utilisateurs.