Galaxy Ring 2 : le prochain gadget Samsung annoncé dans quelques semaines !

Quelques mois à peine après la sortie de son Galaxy Ring, Samsung prévoit déjà une seconde génération de bague connectée. Plus performants et plus complets, ces anneaux futuristes seront bientôt annoncés.

Samsung misait gros en s'orientant vers le marché des bagues connectées, mais un succès inattendu a récompensé l'entreprise sud-coréenne. Un succès tellement imprévu que la firme a dû rajouter 600 000 exemplaires à son stock initial. Forte de ce triomphe commercial, il est tout naturel qu'elle se soit penchée sur un nouveau modèle : le Galaxy Ring 2.

Alors que le projet n'est qu'à ses balbutiements, des informations parviennent déjà à s'échapper de l'entreprise. C'est sur le réseau social coréen Naver qu'un certain leaker, yeux1122, a partagé les derniers indices concernant la future invention de Samsung. Celui-ci affirme que le Galaxy Ring 2 sortira plus tôt que prévu, et qu'il sera probablement révélé au grand public en janvier 2025.

Un Galaxy Ring, mais en mieux

Le futur modèle de Samsung ressemblera beaucoup à son prédécesseur, mais des nouveautés importantes seront à prévoir. L'ergonomie du Galaxy Ring 2 se verra renforcée, avec une batterie plus endurante et un anneau plus fin.

Samsung, qui cherche à attirer un public toujours plus large, devrait élargir les tailles de sa bague connectée, en rajoutant deux tailles supplémentaires aux neuf de la première génération. Les doigts plus épais pourront eux aussi être couronnés par le gadget high-tech.

Le leaker reconnaît également que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées, sans préciser davantage en quoi elles consisteront. Les rumeurs s'imaginent voir ajoutés le suivi de santé ou même le paiement sans contact.

Le prix demeure pour l'instant inconnu, mais rappelons que la première génération de Galaxy Ring coûte 449,99€.

Face à la concurrence

Yeux1122 confirme par la même occasion qu'Apple travaille lui aussi sur un projet de bague connectée, même si cette information reste encore très incertaine. Le journaliste Mark Gurman, connu pour ses travaux à Bloomberg, assure quant à lui que la firme à la pomme croquée ne s'attardait pas sur le développement de telles technologies.

Toutefois, la sortie précipitée du Galaxy Ring 2 compte bien rattraper le retard de Samsung par rapport à un de ses concurrents : Oura. Sorti il y a un moins, l'Oura Ring 4 se présente comme l'ennemi numéro un de la bague Samsung. Avec des performances ainsi qu'une capacité d'autonomie et de recharge similaires (si ce n'est supérieurs), elle fait de l'ombre au géant du numérique coréen.

Mais Samsung cherche à rebondir, et son projet est suivi de très près. Rendez-vous en janvier 2025 pour en savoir plus sur cette mystérieuse bague connectée.