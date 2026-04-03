Fermer vos applications ne sert à rien : ces experts indiquent comment vraiment économiser la batterie sur votre téléphone

Contrairement à une croyance largement répandue, fermer ses applications en arrière-plan ne permet pas d'économiser la batterie. Une habitude pourtant adoptée par des millions d'utilisateurs… à tort.

Sur iPhone comme sur Android, beaucoup d'utilisateurs ont pris l'habitude de balayer leurs applications pour les fermer après utilisation, pensant ainsi préserver l'autonomie de leur appareil. Une idée intuitive, mais qui repose sur un mythe tenace. En réalité, cette manipulation pourrait même produire l'effet inverse.

C'est ce que rappellent plusieurs experts interrogés par TechRadar : les systèmes d'exploitation modernes sont précisément conçus pour gérer automatiquement les applications en arrière-plan. Fermer manuellement une application ne libère donc pas significativement de ressources, et peut même entraîner une surconsommation d'énergie lors de sa réouverture.

Sur un smartphone, une application laissée en arrière-plan est généralement mise en veille. Elle consomme très peu d'énergie, sauf cas particuliers comme la navigation GPS ou la lecture audio. En revanche, lorsque vous forcez sa fermeture, le système doit la relancer entièrement lors de sa prochaine utilisation, ce qui demande davantage de ressources… et donc de batterie.

Du côté d'Apple, la recommandation est claire : il n'est pas nécessaire de fermer ses applications, sauf en cas de bug ou de dysfonctionnement. Même constat chez Google, qui insiste sur le fait que le système Android optimise en permanence la gestion de la mémoire et de l'énergie sans intervention de l'utilisateur.

Autrement dit, multiplier les fermetures d'applications pourrait non seulement être inutile, mais aussi contre-productif. Une pratique d'autant plus ancrée qu'elle donne une impression de contrôle sur son appareil, alors qu'elle va à l'encontre du fonctionnement même des smartphones modernes.

Pour réellement économiser de la batterie, mieux vaut se concentrer sur d'autres leviers : réduire la luminosité de l'écran, désactiver les services de localisation inutiles ou encore limiter les notifications en arrière-plan. Des gestes simples, mais bien plus efficaces que de vider compulsivement ses applications ouvertes.