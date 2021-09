French Days smartphone : Xiaomi, Samsung Galaxy... Le top des promos !

FRENCH DAYS SMARTPHONES. Les French Days d'automne 2021 se terminent ce lundi et d'ultimes offres et bons plans sont à suivre de près sur des smartphones de nombreuses marques. Voici notre sélection !

[Mis à jour le 27 septembre à 09h17] Ultime ligne droite pour les French Days 2021 dans leur version d'automne ! Débutée vendredi 24 septembre, la 2e édition de l'année (une première salve de promos avait été organisée au printemps) se termine ce lundi soir. C'est donc l'ultime occasions de profiter de bons plans, notamment sur la high-tech. Parmi les produits toujours très prisés durant ces grands événements des e-marchands, les smartphones sont en bonne place.

Apple mais aussi téléphones Samsung, Sony, Huawei peuvent être proposés à prix cassé pendant quelques jours ! La rédaction vous propose de retrouver les meilleurs bons plans du web dans sa sélection spéciale French Days 2021. Lors des derniers French Days du printemps, la rédaction vous avait ainsi proposé des promos canon sur les Samsung Galaxy, les Find X3 Neo 5G Oppo, Sony Xperia ou encore Redmi 9T. Cette fois, les promotions touchent à nouveau les smartphones Samsung, notamment le Galaxy S9, mais aussi les Poco ou OnePlus désormais très prisés.

Les Samsung Galaxy sont en vedette à l'occasion de ces French Days avec plusieurs smartphones en promo. Les téléphones S20 et S21 sont proposés avec des prix barrés. Le S1 dispose ainsi d'une belle offre pour un smartphone encore récent !

SAMSUNG Galaxy S21 128Go Gris SFR 749,00 € Voir

Fnac 858,98 € 779,00 € Voir

La Redoute 799,00 € Voir

Darty 799,00 € Voir

Boulanger 859,00 € 799,00 € Voir

Amazon 873,90 € Voir

Cdiscount 1499,00 € 931,68 € Voir

Amazon a sorti l'artillerie lourde en premier avec de premières promos affichées en ligne sur le Samsung Galaxy S20, notamment dans sa version compatible 5G, affichée à 599 euros ! Ce smartphone haut de gamme dispose du système d'exploitation Android 10.0, d'un écran Full HD 6,5 pouces et de trois appareils photos arrière dont un capteur Ultra Grand-Angle de 12 mégapixels. A noter que la version 4G est également proposée en promotion durant ces French Days, à 499 euros.

SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" 5G Bleu AMAZON 759,00 € 449,25 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

SAMSUNG GALAXY S20 FE "Fan Edition" Bleu AMAZON 659,00 € 499,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pour le lancement de ces French Days d'automne, on retrouve également des smartphones Xiaomi et Poco en réduction. C'est le cas du Poco X3 Pro. Il dispose du processeur Qualcomm Snapdragon 860 Mobile Platform, d'un écran 6,67 pouces avec rafraîchissement 120 Hz taillé pour le jeu vidéo et pas moins de quatre caméras !

POCO X3 Pro - Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Caméra, 5160mAh, Bronze Métal (Version Français + 2 ans de garantie) Amazon 299,00 € 255,30 € Voir

Darty 341,40 € Voir

Chez Amazon, on déniche également le Xiaomi Mi 10T Lite avec Android 10.0, un écran 6,67 pouces Full HD et quatre caméras.

Smartphone Xiaomi Xiaomi mi 10t lite 5g 6go/64go gris (pearl grey) dual sim Amazon 299,00 € 229,00 € Voir

Darty 306,48 € Voir

Chez CDiscount, Xiaomi est aussi à l'honneur avec un vrai prix cassé sur le Xiaomi Redmi 9 A affiché à moins de 100 euros. Il s'agit de la version avec 32 Go de mémoire.

XIAOMI Redmi 9A 32 Go Gris Cdiscount 98,99 € Voir

Electro Dépôt 99,90 € Voir

Darty 99,42 € Voir

Amazon 109,97 € Voir

Fnac 118,19 € Voir

Les French Days ont débuté vendredi 24 septembre à 7 heures du matin et se terminent ce lundi soir. N'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleures offres disponibles durant l'événement. Nous y regroupons les meilleurs deals des différents revendeurs comme la Fnac, CDiscount, Darty, Boulanger, et bien d'autres encore !