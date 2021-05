Bon plan forfait mobile : 20 Go de data pour 5 euros par mois chez RED By SFR

BON PLAN FORFAIT MOBILE. Grand habitué des forfaits promotionnels, SFR frappe à nouveau un grand coup avec le retour de son offre RED By SFR. L'opérateur propose cette fois plusieurs forfaits à bas prix, comme une option 20Go de data pour 5 euros par mois.

Au moment de choisir une offre d'un des nombreux opérateurs mobiles, les campagnes de promotion sont à scruter de près. Ces baisses de prix généralement très intéressantes permettent d'attirer de nouveaux clients avec des tarifs très attractifs et généralement sans engagement. Qu'il s'agisse de RED By SFR, B&You, Sosh ou autre, ces forfaits promotionnels sont de bonnes affaires à prendre en compte si vous souhaitez changer d'opérateur et/ou de forfait mobile.

Parmi les opérateurs à régulièrement proposer des offres promotionnelles sur ses forfaits mobiles, SFR revient souvent. La marque a déjà conquis de nombreux clients avec ses offres RED By SFR qui disposent de tarifs très attractifs en comparaison avec d'autres forfaits. L'opération spéciale RED By SFR revient assez souvent, et est actuellement disponible pour seulement quelques jours.

Elle propose 3 forfaits différents selon vos besoins :

Forfait 20 Go (dont 6 Go utilisables en Europe et DOM) à 5 euros par mois

Forfait 60 Go (dont 9 Go utilisables en Europe et DOM) à 8 euros par mois

Forfait 130 Go (dont 15 Go utilisables en Europe et DOM) à 12 euros par mois

Ces 3 forfaits RED By SFR sont compatibles avec les réseaux 4G et 3G. Une fois votre palier de données internet atteint, il est possible de le recharger manuellement. Ces forfaits incluent également les appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Ces offres spéciales ne durent que jusqu'au 9 mai prochain, ne tardez donc pas trop pour en profiter !

Impensable pour le géant Bouygues de laisser ses concurrents profiter d'offres spéciales sans y participer ! Les séries spéciales B&You sont des offres promotionnelles exclusivement disponibles sur le net et qui fourmillent de bonnes affaires. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau forfait mobile à bas prix, vous êtes au bon endroit. Tâchez cependant de ne pas trop traîner puisque les offres spéciales B&You ne restent jamais disponibles très longtemps !

Les offres spéciales B&You sont disponibles en trois versions différentes :

Forfait 20 Go à 4,99 euros par mois

Forfait 60 Go (dont 12 Go utilisables en Europe et DOM) à 7,99 euros par mois

Forfait 140 Go (dont 15 Go utilisables en Europe et DOM) à 12,99 euros par mois

L'ensemble de ces forfaits est compatible avec les réseaux 4G. Ils disposent également tous de SMS, MMS et appels illimités et vous n'avez pas à changer de numéro de téléphone pour en profiter ! Cerise sur le gâteau : toutes les offres spéciales B&You vous offre également 2 mois d'abonnement à Spotify Premium. De quoi écouter facilement l'ensemble de votre musique préférée avec votre tout nouveau forfait !

Notez que ces forfaits B&You sont sans aucun engagement de votre part ! Ces offres sont cependant limitées dans le temps et ne sont disponibles que jusqu'au 09 mai prochain. Tâchez donc d'en profiter rapidement avant qu'elles ne disparaissent. Les offres B&You tendent cependant à revenir régulièrement dans l'année.