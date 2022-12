BLACK FRIDAY - L'iPhone 13 Mini est encore sous les 760 euros !

Le Black Friday continue ce vendredi. Alors que la journée est déjà bien entamée, les promos sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini restent à d'excellents niveau.

L'iPhone sera-t-il bradé lors du Black Friday ? Chaque année la question est posée et à l'heure où nous écrivons ces lignes, une réponse déjà assez précise peut être apportée. Toutes les catégories d'iPhone ont bénéficié de promotions lors de ce Black Friday 2022, ce vendredi 25 novembre. Même l'iPhone 14 a bénéficié de quelques euros de réduction ici et là. Les iPhone 11 et 12 ont pour leur part bénéficié de très gros rabais, mais principalement sur des modèles reconditionnés. Mais c'est en réalité l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini qui ont affiché les meilleures offres au regard du rapport qualité/prix selon nous.

Sortie il y a un peu plus d'un an, la génération précédente des iPhone d'Apple est en effet toujours régulièrement citée parmi la meilleure du moment, que ce soit pour sa puissance, son autonomie, ou ses capacités en photographie. La sortie de l'iPhone 14 en septembre a même déçu les plus exigeants, qui estiment que la nouvelle génération n'apporte rien de révolutionnaire au célèbre smartphone.

A l'occasion du Black Friday, Rakuten fait notamment passer l'iPhone 13 très largement sous les 800 euros. Un iPhone 13 Midnight 128Go est passé ainsi sous les 780 euros.

iPhone 13 128Go Midnight Neuf à partir de 869,00 € Occasion à partir de 699,00 € Rakuten 869,00 € Voir

Fnac 908,95 € Voir

Amazon 909,00 € Voir

Cdiscount 909,00 € Voir

Materiel.net 909,00 € Voir

LDLC.com 909,00 € Voir Rakuten 869,00 € 699,00 € Voir

Reconditionné 815,00 € 771,00 € Voir

Fnac 908,95 € 829,00 € Voir

L'iPhone 13 Mini lui aussi bradé

La version Mini de l'iPhone 13 peut même être trouvée sous les 760 euros chez le Japonais, mais aussi chez Amazon qui tente de s'aligner avec une offre renforcée. Les prix étant très évolutifs, nous vous conseillons de vérifier leur niveau actuel grâce à la box ci-dessous :

iPhone 13 mini 128Go Blue Neuf à partir de 759,00 € Occasion à partir de 645,00 € Amazon 809,00 € 759,00 € Voir

Rakuten 789,00 € Voir

Fnac 808,95 € Voir

Cdiscount 809,00 € Voir

La Redoute 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir Rakuten 789,00 € 645,00 € Voir

Amazon 809,00 € 705,87 € Voir

Reconditionné 765,00 € 721,00 € Voir

Fnac 808,95 € 809,00 € Voir

LIRE AUSSI | Notre sélection du Black Friday dédiée aux promos sur les iPhone : Black Friday iPhone : des promotions toujours proposées BLACK FRIDAY IPHONE. Vous avez manqué le Black Friday, et l'occasion de trouver un iPhone au meilleur prix ? Certaines promotions restent toujours disponibles malgré la fin de l'événement.

our donner un ordre d'idée à ceux qui hésitent, l'iPhone 13 s'affiche depuis environ six mois entre 800 et 830 euros pour les prix les plus bas, parfois à plus de 900 euros chez de nombreux revendeurs, ainsi que sur l'Apple Store. Pour le trouver à petits prix pendant le Black Friday, il faut bien évidemment faire le tour des revendeurs (nos box de comparaison ci-dessous et notre grande sélection d'offres du Black Friday 2022 sur les iPhone sont là pour vous faciliter la tâche).