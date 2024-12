Black Friday iPhone : dernières chances ce lundi, attention les prix remontent !

Le Black Friday 2024 vit ses dernières heures ce lundi 2 décembre, avec le Cyber Monday. Sur l'iPhone 16, l'iPhone 15, l'iPhone 14 et d'autres, les prix restent parmi les plus bas historiques. Ultime sélection avant la fin.

Le Black Friday 2024 continue pour les iPhone ce lundi et c'est une excellente nouvelle ! Alors que le grand jour de promos annuel a eu lieu vendredi en France, de très nombreux revendeurs Apple ont "oublié" leurs meilleures offres en ligne ce week-end et jouent encore les prolongations aujourd'hui, qu'ils adhèrent ou non au concept de Cyber Monday. Les prix de l'iPhone 16, de l'iPhone 15, de l'iPhone 14, ou de l'iPhone SE sont toujours en réduction ce 2 décembre chez les revendeurs comme Amazon, Fnac/Darty, CDiscount, ou Rakuten. Mais attention, certains sont remontés dans la matinée ! Alors que l'Apple Store a comme chaque année limité ses offres à ses habituelles "Apple Gift Card", et seulement pour quelques modèles d'iPhone (75 euros pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, 50 euros sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus et 25 euros sur l'iPhone SE), les rabais restent tout de même très conséquents.

L'iPhone 15, sorti l'année dernière, était notamment toujours affiché à son plus bas niveau aux premières heures ce matin, mais est remonté à 739 euros contre 659 euros. Tout comme l'iPhone 16 pourtant très récent, qui par surprise a vu son prix baisser de plusieurs centaines d'euros lors du Black Friday et est remonté à 839 euros au lieu de 769 euros. Mais on gagne tout de même encore plusieurs dizaines voire plus d'une centaine d'euros sur ces deux modèles par rapport à leurs prix standards ! Et c'est encore sans compter les rabais sur les iPhone 14, iPhone 13 et leurs déclinaisons en Pro et Pro Max.

Nous avons ressorti notre moteur qui va traquer les prix les plus bas chez les marchands pour chaque modèle d'iPhone. Cliquez aussi dans le sommaire ci-dessus pour découvrir en détail les meilleurs prix iPhone par iPhone pendant le Black Friday.

iPhone 16 : la bonne surprise du Black Friday ?

Les iPhone 16 et iPhone 16 Pro sont les derniers nés de la gamme des smartphones d'Apple et ils sont toujours aussi excellents. Quelle que soit sa déclinaison (standard, Plus, Pro, Pr Max), l'iPhone 16 profite surtout et toujours de son système d'exploitation iOS qui se révèle toujours aussi stable et ergonomique malgré de nombreux usages de l'appareil et les interactions avec tous les autres outils made in Cupertino. L'iPhone 16 est également toujours capable de réaliser de très belles photographies (tant que l'on ne compte pas trop sur son zoom), et surtout des vidéos toujours plus époustouflantes avec ses deux capteurs 48 Mpx et 12 Mpx.

Mentionnons également les nouvelles puces A18 et A18 Pro qui délivrent d'excellentes performances. Reste tout de même un bémol à souligner : l'absence d'Apple Intelligence, présenté comme la grande nouveauté de l'iPhone 16, et qui n'a pu être déclinée en Europe pour le moment. On regrettera également l'écran bloqué à 60 Hz sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus et l'éternelle question de l'autonomie (malgré une batterie améliorée), qui s'avère un peu juste par rapport à la concurrence. Suivez les prix des principales déclinaisons de l'iPhone 16 pendant le Black Friday ci-dessous.

iPhone 15 : la véritable star du Black Friday 2024

L'iPhone 15, commercialisé depuis plus d'un an, est lui aussi décliné en quatre modèles : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 15 est doté d'un écran OLED sans bordures, qui offre une expérience visuelle immersive avec des couleurs vives et des noirs profonds. Le processeur A17 Bionic assure une performance exceptionnelle, tant pour les applications exigeantes que pour les jeux. La connectivité 5G avancée garantit des téléchargements rapides et une communication fluide. L'appareil photo, amélioré avec l'intelligence artificielle, permet des clichés d'une qualité époustouflante, même en basse lumière. La caméra frontale TrueDepth est idéale pour les selfies et la reconnaissance faciale.

L'iPhone 15 intègre également une meilleure résistance à l'eau et à la poussière, une autonomie prolongée grâce à une batterie optimisée, et est compatible avec le dernier système d'exploitation iOS, offrant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée. Suivez les prix des principales déclinaisons de l'iPhone 15 ci-dessous.

iPhone 14 : des promotions très fortes encore attendues

L'iPhone 15 n'est pas le seul à surveiller lors du Black Friday et du Cyber Monday. L'iPhone 14, bien qu'accusé de n'apporter que des améliorations minimes par rapport à son prédécesseur lors de sa sortie (sauf pour le capteur photo), reste un produit phare qui en outre a des stocks à écouler. L'iPhone 14 est notamment le dernier smartphone Apple doté de ports Lightening pour les recharges, qui ont depuis disparu sur le marché européen... Commercialisé en 2022, l'iPhone 14 devrait lui aussi bénéficier de nombreuses offres en cette fin d'année.

iPhone SE : la solution la plus économique sur le neuf

L'iPhone SE est un modèle d'entrée de gamme d'Apple, connu pour son format compact et son prix abordable. Il combine le design classique des premiers iPhone avec des composants internes modernes, comme le processeur A15 Bionic des modèles plus récents. Le SE offre une expérience iOS complète, avec des performances rapides, une bonne qualité de caméra, et la prise en charge des dernières mises à jour logicielles. Lors du Black Friday c'est un bon compromis pour ceux qui préfèrent un téléphone plus petit ou ont un budget limité, tout en souhaitant rester dans l'écosystème Apple.

iPhone 13, 12 et iPhone 11 : surveillez le reconditionné !

Les versions plus anciennes d'iPhone pour ce Black Friday sont aussi proposées à des prix alléchants. L'iPhone 13, qui n'est plus commercialisé depuis septembre sur le site officiel d'Apple, peut encore être trouvé en réduction. Les offres reconditionnées sont aussi nombreuses pour l'iPhone 13, l'iPhone 13 Plus et l'iPhone 13 Pro, utilisez bien les onglets "occasion" ci-dessous !

Les iPhone 12, 12 Pro, 11 et 11 Pro notamment sont toujours des iPhone très impressionnants en termes de vitesse de traitement, d'autonomie de batterie et de performances de l'appareil photo. Les versions reconditionnées sont aussi une alternative économique sur ces modèles qu'on ne trouve plus chez Apple, comme chez les plus anciens comme l'iPhone X, qui fut le premier iPhone à proposer un prix de départ à plus de 1000 euros.

Pour vous y retrouver dans la jungle des prix, voici les tarifs officiels d'Apple sur ses derniers iPhones. Au-dessus de ces prix, ne vous faites pas piéger ! Les promos proposées sont surement à éviter. En-dessous, les offres du Black Friday sur les iPhone commencent à devenir intéressantes. Surveillez bien les capacités (128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To) et la nature de l'offre (neuf, reconditionné, occasion), avant de vous lancer !