Black Friday iPhone 14 : on a trouvé la meilleure promo du jour

C'est peu dire qu'on attend beaucoup du Black Friday 2023 pour l'iPhone 14. Alors que le vendredi noir a lieu ce vendredi 24 novembre, on peut déjà gagner 200 euros avec cette promo canon...

Le Black Friday 2023 est là, et si vous êtes un fan d'Apple, préparez-vous à être surpris ! Cette année, l'iPhone 14 est sous les feux de la rampe, avec des offres incroyables qui font déjà parler d'elles. Après le lancement de l'iPhone 15, le prix de l'iPhone 14 a considérablement baissé ces dernières semaines, le rendant encore plus attrayant pour les acheteurs. Et cela devrait continuer dans les jours à venir.

Pour ceux qui attendaient avec impatience des réductions sur l'iPhone 14, y compris ses variantes comme l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, voici une nouvelle qui va sûrement vous réjouir. Le site Rakuten propose une offre exceptionnelle qui fait chuter l'iPhone 14 bien en dessous de 700 euros. Imaginez, l'iPhone 14 128 Go est disponible à seulement 679 euros en neuf pour ce Black Friday, contre 869 euros sur l'Apple store, ce qui donne une belle économie de 190 euros !

Voir l'offre chez Rakuten

Il est même possible de trouver des modèles d'iPhone 14 reconditionnés aux alentours de 600 euros. Le modèle tourne actuellement à 629 euros, toujours chez Rakuten. C'est une économie impressionnante de 200 à 250 euros par rapport au prix habituel. Des tarifs très attrayants peuvent aussi être trouvés sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Bien que ces iPhone 14 soient souvent importés de Chine, ils sont vendus avec toutes les garanties d'un produit neuf.

Le modèle, sorti en 2022, n'a pas totalement conquis le cœur des utilisateurs en raison de ses innovations jugées mineures par rapport à l'iPhone 13. Cela a entraîné des ventes un peu en deçà des attentes, poussant les revendeurs à offrir de belles promotions lors de ce Black Friday pour écouler les stocks. Mais il suffit de se pencher sur ses caractéristiques pour être convaincu : l'iPhone 14 dispose d'un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Il est compatible iOS17, avec 4 Go de mémoire vive et le processeur Apple A15 Bionic. Pour la photographie, il est équipé d'un capteur grand angle de 12 MP, d'un ultra grand angle de même résolution, et d'un module selfie de 12 MP avec autofocus.

Si vous voulez en savoir plus sur l'iPhone 14, n'hésitez pas à consulter notre article détaillé, incluant un test complet du téléphone. Cette offre du Black Friday est une occasion en or pour ceux qui souhaitent s'offrir le dernier modèle d'iPhone sans se ruiner. Alors, ne manquez pas cette chance unique !