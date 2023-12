Samsung annonce la sortie du Galaxy S23 FE en France

Après plusieurs semaines de doutes sur sa sortie en France, Samsung annonce que son nouveau smartphone Galaxy S23 FE sera disponible chez nous dès le 8 décembre prochain.

Samsung réserve une dernière grosse surprise à sa communauté pour la fin d'année. A seulement quelques semaines de la sortie supposée des prochains Samsung Galaxy S24, le constructeur sud coréen annonce l'arrivée très prochaine du dernier Galaxy S23 FE. Cette version "Fan Edition", qui se veut plus abordable que le S23 de base sorti en début d'année, reprend plusieurs des meilleurs points de ce dernier.

Disponible à partir du 8 décembre sur le site officiel de Samsung et revendeurs agrées, le Samsung Galaxy S23 FE est proposé en deux versions de stockage : 128 et 256 Go. La mémoire vive est identique pour les deux versions à savoir 8 Go de RAM.

Le Samsung Galaxy S23 FE s'affiche en quatre coloris (et deux exclusives au site de la marque) © Samsung

Pour ce qui est des caractéristiques du Samsung Galaxy S23 FE, la firme met l'accent sur la photo, l'écran et la batterie. Ainsi, le smartphone reprend les capteurs photo du S23 original avec un triple module pour capturer différentes scènes du quotidien avec une très bonne qualité. Les capteurs photos du S23 FE sont les suivants :

Capteur principal : 50 Mpx

Capteur téléobjectif x3

Capteur Ultra grand angle : 12 Mpx

Capteur selfie : 10 Mpx

Côté écran, le Samsung Galaxy S23 Fe est pourvu d'une dalle de 6,4 pouces en Full HD+ et doté d'un taux de rafraichissement adaptatif. Cela permet à l'écran d'alterner entre 60 et 120 Hz pour une fluidité au sein de vos jeux et applications. Si vous n'utilisez pas l'écran ou que vous lancez une application qui n'a pas besoin d'une grande fluidité (comme un ebook par exemple), l'écran s'adaptera automatiquement pour descendre son taux à 60 Hz et économiser la batterie.

En parlant de cette dernière, le Samsung Galaxy S23 FE est pourvu d'une batterie de 4500 mAh et compatible avec une recharge à 25 W en filaire.

La grosse différence entre le Galaxy S23 FE et le Galaxy S23 se trouve dans la puce. Ce nouveau smartphone est équipé d'un processeur Exynos 2200 (que l'on retrouvait notamment dans les Galaxy S22). Ce choix permet à Samsung d'économiser sur les coûts et de proposer un smartphone plus abordable que son téléphone sorti en début d'année 2023.

Le Samsung Galaxy S23 FE sera disponible à partir du 8 décembre sur le site officiel de Samsung et magasins partenaires. Le mobile sera proposé à partir de 699 €, mais des promotions ne devraient pas tarder à apparaître.