Samsung Galaxy A35/A55 : des écouteurs offerts pour toute précommande

Samsung vient d'annoncer la sortie prochaine de ses smartphones d'entrée et milieu de gamme. Découvrez où trouver les Samsung Galaxy A35 et A55 au meilleur prix avec des écouteurs offerts.

Samsung continue l'année 2024 en proposant de nouvelles sorties de smartphones. La firme annonce la sortie imminente des prochains Samsung Galaxy A35 et Samsung Galaxy A55. Il s'agit de téléphones dédiés à l'entrée et milieu de gamme avec des caractéristiques très intéressantes.

Les Samsung Galaxy A35 et A55 sont pourvus d'un triple module photo avec un capteur principal de 55 Mpx, un ultra grand angle de respectivement 12 et 8 Mpx et d'un objectif macro de 5 Mpx pour les clichés très rapprochés. Le Galaxy A35 dispose également d'une caméra selfie de 13 Mpx tandis que l'objectif selfie du Galaxy A55 monte jusqu'à 32 Mpx pour vos photos à l'avant.

Outre ces jolies specs sur la photographie, les deux modèles sont pourvus d'un écran AMOLED de 6,6 pouces en Full HD+ afin de disposer d'une très bonne qualité d'image pour suivre vos contenus préférés. Les deux smartphones sont également pourvus d'une luminosité maximale de 1000 nits ce qui devrait promettre une bonne lisibilité, même en plein soleil.

Enfin, les Samsung Galaxy A35 et A55 sont tous les deux certifiés IP67 pour une protection complète contre la poussière et une résistance à l'eau jusqu'à 1m de profondeur pendant 30 minutes.

Quels sont les meilleurs prix pour les Samsung Galaxy A35 et A55 ?

Les Samsung Galaxy A35 et A55 sont disponibles à partir de respectivement 399 euros et 499 euros. Le Galaxy A35 ne dispose que d'une seule configuration avec 128 Go d'espace de stockage tandis que le A55 est proposé avec 128 Go ou 256 Go selon vos besoins.

Jusqu'au 16 avril 2024, une paire d'écouteurs Galaxy Buds FE noire est offerte pour l'achat de n'importe quel Samsung Galaxy A35 ou A55 sur le site de la Fnac.

Quelle est la date de sortie des Samsung Galaxy A35 et A55 ?

Les nouveaux Samsung Galaxy A35 et A55 ont été officiellement annoncés le lundi 11 mars 2024 au travers d'un bref communiqué de presse. La firme y a dévoilé les nombreux détails relatifs aux deux téléphones, et notamment leur date de sortie.

Les Samsung Galaxy A35 et A55 seront disponibles à partir du jeudi 14 mars 2024.