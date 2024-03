Samsung A05s : où trouver le smartphone le moins cher de Samsung

Le géant Samsung a récemment lancé ses nouveaux smartphones d'entrée de gamme. On vous explique où trouver les Samsung A05s au meilleur prix.

Les Samsung Galaxy A05s et A15 sont les deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme de chez Samsung. Dotés de performances très intéressantes et d'un design iconique, ils affichent un excellent rapport qualité/prix pour ceux qui désirent s'équiper d'un nouveau téléphone sans pour autant sacrifier leur budget.

Le Samsung Galaxy A05s est équipé d'un écran de 6,7 pouces avec qualité FHD+ et un taux de rafraichissement de 90 Hz pour profiter de ses contenus photo et vidéo. Il dispose de trois capteurs photo et d'une caméra selfie de 13 Mpx pour vos clichés.

Le Samsung Galaxy A15 est, quant à lui, pourvu d'un écran de 6,5 pouces Super AMOLED FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il dispose également de trois capteurs photo, mais avec une qualité supérieure à ceux du A05s. Enfin, la batterie des deux téléphones est de 5000 mAh et vous garantit plus d'une journée d'autonomie.

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy A05s et A15 sont désormais disponibles à l'achat. Voici les meilleures actuellement disponibles :

Il n'existe pas d'offre de précommande ou de lancement pour ces deux appareils dont les tarifs sont déjà en baisse sur certains sites de vente. Les prix peuvent cependant grandement varier en fonction des quantités disponibles.