Apple : le Gouvernement américain porte plainte contre le monopole de l'iPhone

La décision est aussi historique qu'inquiétante pour Apple : le Département de Justice américain porte plainte contre la firme pour monopole illégal.

L'information était pressentie depuis quelques jours : le Gouvernement américain a annoncé attaquer Apple en justice et porter plainte contre la firme. Il lui est notamment reproché un monopole illégal concernant son plus célèbre produit : l'iPhone.

Le Département de Justice américain (communément appelé "DOJ") s'est allié à 16 procureurs généraux d'États et de districts pour formuler sa plainte. Cette dernière, consignée au sein d'un document d'un peu plus de 80 pages, y fait état d'une situation de monopole concernant l'iPhone. Dans le document en question, il est notamment indiqué : "cette affaire a pour but de libérer le marché du smartphone de la conduite anticompétitive d'Apple et de restaurer de la compétition pour baisser les prix des smartphones pour les consommateurs, de réduire les frais des développeurs et de préserver l'innovation pour le futur."

Le DOJ n'attaque pas Apple sans raison. Dans son communiqué, le Département indique plusieurs points problématiques initiés par Apple et qui dissuaderaient les consommateurs d'envisager un smartphone Android. Parmi ces points, on retrouve notamment :

Le blocage des applications de streaming de jeux vidéo, rendant ce type de service bien plus coûteux pour les entreprises et utilisateurs.

Ne pas encourager à maintenir un service de messagerie de même qualité au sein de l'iPhone et smartphones Android, notamment en interdisant l'usage de SMS et MMS sur l'iPhone, rendant ainsi iMessage bien plus intéressant.

La limitation de certaines montres connectées et de leurs fonctions dans l'environnement iOS et de rendre plus difficile le passage à un smartphone Android pour les utilisateurs d'Apple Watch.

L'empêchement d'Apple de permettre aux développeurs de proposer des portefeuilles numériques concurrents à la fonctionnalité Tap-to-Pay de l'iPhone.

La plainte du DOJ semble donc suivre les mêmes buts que le DMA de l'Union Européenne qui a frappé Apple un peu plus tôt cette année. Depuis le 6 mars dernier (et plus tôt encore pour certains points), la firme opère des changements cruciaux à l'iPhone pour se plier aux nouvelles règles européennes. Cela a notamment contraint Apple à proposer des stores alternatifs à l'App Store et la possibilité de choisir son navigateur préféré lors du premier allumage de votre iPhone.

Dans un communiqué officiel envoyé à plusieurs médias, Apple s'est défendu contre cette plainte. Fred Sainz, porte-parole officiel de l'entreprise, a déclaré que ce procès "menaçait l'identité et les principes qui distinguent les produits Apple sur des marchés concurrrentiels. En cas de succès, cette plainte menacerait notre capacité à créer le type de technologie que les gens attendent d'Apple (...) Nous pensons que ce procès est erroné aussi bien sur les faits que sur le droit, et nous nous défendrons vigoureusement contre cela."

Ce n'est pas la première fois que la DOJ enquête et effectue une plainte pour le monopole d'une entreprise puisqu'elle avait déjà opéré contre les géants Google et Microsoft il y a quelques années. Il faudra cependant patienter un peu pour voir si cette action en justice porte ses fruits, et sur les conséquences de cette dernière sur les produits et opérations d'Apple à l'avenir.