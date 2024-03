Attention, il est désormais très facile d'enregistrer toutes vos conversations téléphoniques

Beaucoup d'utilisateurs ignorent qu'il est très facile d'enregistrer un appel au téléphone.

Vous avez un doute sur l'un de vos amis, votre copine ou même vos collègues de travail ? Vous avez un différend à régler par téléphone et vous pensez que votre conversation pourrait être utile à l'avenir ? Ou vous voulez simplement garder des souvenirs de discussions avec vos proches ou retranscrire une conversation ultérieurement ? Il existe désormais plusieurs options pour enregistrer un appel téléphonique, et ce, que vous possédiez un téléphone Android ou un iPhone.

Si vous possédez un téléphone Android, rendez-vous dans l'application "téléphone" de l'appareil et passez un appel que vous souhaitez enregistrer. Une fois que votre interlocuteur aura décroché, vous trouverez l'option "enregistrer" disponible sur l'écran de votre téléphone. Il faut cependant s'assurer que ce dernier est à jour avec au moins Android 9 et que l'application "téléphone" est également dotée de la dernière version disponible. Les conversations enregistrées ainsi sont stockées en local sur votre appareil et à retrouver dans la même application.

Certains téléphones Android permettent même d'enregistrer automatiquement les appels provenant de numéros inconnus ou de votre répertoire. Rendez-vous dans les paramètres de votre application "téléphone" et vérifiez si l'option "toujours enregistrer" est disponible.

Les téléphones de la marque "Nothing" devraient également bientôt bénéficier d'une option directement intégrée à leur logiciel. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Carl Pei, fondateur de la marque. Les récents Phone (2) et Phone (2a) pourraient donc prochainement enregistrer les conversations téléphoniques, et ce, à l'insu de votre interlocuteur.

Sur iPhone, la manipulation est plus compliquée. Le téléphone d'Apple ne propose pas d'enregistrer nativement les conversations et vous oblige donc à passer par une application externe. Il en existe plusieurs sur l'App Store telles que "Call Recorder - Cube ACR" et "TapeACall", mais ces dernières vous demanderont un abonnement payant pour pouvoir être utilisées.

L'autre bonne vieille méthode consiste à vous munir d'un appareil enregistreur ou d'un deuxième téléphone sur lequel vous pourrez lancer l'application "enregistrement". Notez toutefois que l'enregistrement de conversations téléphoniques est soumise à la juridiction de votre pays. En France, le RGPD impose le consentement de toutes les parties qui participent à un appel si vous désirez enregistrer celui-ci.