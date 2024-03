WWDC 2024 : Apple dévoile la date de sa conférence la plus attendue de l'année

C'est par le biais d'un communiqué officiel qu'Apple a annoncé la tenue prochaine de sa conférence centrée sur les nouveautés à venir pour ses produits.

La prochaine WWDC 2024 se tiendra officiellement du 10 au 14 juin prochain. Chaque année, ces quatre jours de conférence permettent à Apple de dévoiler les nouveautés logiciels à venir pour les différents systèmes d'exploitation qui équipent ses appareils.

Si la WWDC est un événement généralement assez attendu pour découvrir les nouveautés d'iOS, cette année est un peu spéciale. Alors que de plus en plus d'acteurs du milieu se lancent sur le marché de l'intelligence artificielle intégrée à leurs produits (notamment Google avec ses téléphones Pixel 8/8 Pro et Samsung avec ses Galaxy S24), Apple accuse un sérieux retard dans le domaine.

La firme est au centre de nombreuses rumeurs et mécontentements de la part de sa communauté, mais également de ses actionnaires. L'IA a le vent en poupe dans le monde de la tech et il parait inconcevable qu'Apple n'ait pas une pièce à miser dessus.

Il semblerait toutefois que la prochaine WWDC dévoile plusieurs projets centrés autour de l'intelligence artificielle. L'annonce officielle de la conférence s'accompagne d'un message sobre de Greg Joswiak, vice président Marketing d'Apple.

Notez les majuscules présentes sur les mots "Absolutely" et "Incredible" qui forment alors le diminutif "AI". Un petit easter egg bienvenue qui semble bien indiquer qu'Apple prévoit bien des annonces centrées autour de l'intelligence artificielle.

D'après plusieurs rumeurs récentes, la firme s'allierait notamment à Google pour proposer l'IA Gemini au sein même de l'iPhone. Une solution potentiellement temporaire et qui permettrait à Apple de se placer sur le domaine de l'IA en attendant de développer sa propre solution en interne.