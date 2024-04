Motorola Edge 50 : tout savoir sur les trois nouveaux smartphones de chez Motorola

La firme Motorola vient d'annoncer trois nouveaux smartphones. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les Motorola Edge 50 Fusion, Motorola Edge 50 Pro et Motorola Edge 50 Ultra.

Motorola ça vous parle ? Le constructeur continue de proposer plusieurs nouveaux smartphones chaque année et s'illustre en ce début 2024 avec l'annonce de trois nouveaux produits : les Motorola Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro et Edge 50 Ultra. Ces derniers sont lancés aux côtés de nouveaux écouteurs sans fil et disponibles dès prochainement à différents tarifs de vente recommandés.

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la gamme Motorola Edge 50 avec leurs caractéristiques, leurs prix et leurs différentes dates de sortie.

Quelles sont les caractéristiques des Motorola Edge 50 ?

Les trois nouveaux smartphones de Motorola couvrent plusieurs gammes de prix différentes. Le premier de la gamme, le Motorola Edge 50 Fusion, est proposé en trois coloris distincts : Framboise, Bleu ciel ou Gris ardoise. Le smartphone dispose d'une protection IP68 et d'un verre Corning Gorilla Glass 5 pour le protéger d'éventuelles chutes.

Le Motorola Edge 50 Fusion est doté d'une caméra principale de 50 Mpx et d'une caméra ultra grand-angle de 13 Mpx pour plus plus de perspectives. Pour vos selfies, la caméra frontale de 32 Mpx avec la technologie Quad Pixel propose une sensibilité améliorée en basse lumière. Il dispose d'un processeur Snapdragon 7s Gen 2, boosté par ses 8 Go de RAM et sa capacité de stockage de 256 Go. Niveau batterie, le Motorola Edge 50 Fusion s'appuie sur une puissance 5000 mAh et d'un chargeur rapide de 68W qui permet de recharger l'appareil en un clin d'œil.

© Motorola

Le second de la gamme, le Motorola Edge 50 Pro, est présenté en deux coloris distincts : Noir ou Lavande. Le smartphone dispose lui aussi d'une protection IP68. Comme le Motorola Edge 50 Fusion, il est doté d'une caméra principale de 50 Mpx et d'une caméra grand-angle de 13 Mpx pour plus de perspectives. Pour vos photos, la caméra frontale de 50 Mpx propose un autofocus pour laisser apparaître les moindres détails. Le téléphone mise également sur une expérience de son inégalée avec un support de son immersif Dolby Atmos. En comparaison avec le Motorola Edge 50 Fusion, le processeur du Motorola Edge Pro est remplacé par un Snapdragon 7s Gen 3, boosté par ses 12 Go de RAM et sa capacité de stockage de 512 Go. Niveau batterie, l'appareil s'appuie sur une charge TurboPower de 125 W, pour une chargement rapide, et d'une charge sans fil TurboPower de 50W.

Enfin, le dernier smartphone de la gamme, le Motorola Edge 50 Ultra, est proposé avec la couleur Panthone Peach Fuzz. Comme les deux autres, il dispose d'une protection IP68 et d'un verre Corning Gorilla Glass. Le smartphone est doté d'un objectif principal de 50 Mpx, d'un téléobjectif de 64 Mpx et d'une caméra ultra grand angle de 50 Mpx pour se sentir au plus près du sujet. Concernant les prises de vue, la caméra frontale de 50 Mpx combine des tailles de pixels qui aborbent 20% de lumière en plus et offre excellente performance nocturne. Le téléphone mise également sur une expérience de profondeur de son avec un support de son immersif Dolby Atmos. En comparaison avec le Motorola Edge 50 Pro, le processeur du Motorola Edge Pro est remplacé par un Snapdragon 8s Gen 3, boosté par ses 16 Go de RAM avec Ram Boost, et une capacité de stockage de 1 To. Pour la batterie, l'appareil est armé d'une puissance de 4500mAh et s'appuie sur une charge TurboPower de 125 W, pour un chargement la journée en seulement 4 minutes. Il est équipé d'une charge sans fil TurboPower de 50W.

© Motorola

Globalement, les trois smartphones disposent d'une dalle d'écran de 6,7 pouces. En revanche, la résolution de l'écran pOLED diffère puisque le Edge 50 Fusion dispose d'un écran Full HD (1080p) tandis que les Edge 50 Ultra et Edge 50 Pro d'un écran Super HD (1220p).

Quels sont les prix des Motorola 50 Edge ?

Les trois smartphones sont affichés à des prix qui diffèrent. Le Motorola Edge 50 Fusion, entrée de gamme, sera affiché à un prix de vente de 399€. Le smartphone en milieu de gamme, le Motorola 50 Edge Pro, sera quant à lui vendu dans les points de ventes à 699€. Enfin, le smartphone le plus haut de gamme, à savoir le Motorola 50 Edge Ultra, sera rendu commercialiser à un prix de 999€.

La marque Motorola a annoncé lancé ses trois téléphones portable dans les prochains mois. Le premier smartphone, le Motorola 50 Edge Pro sera disponible mi-avril de cette année. Un mois plus tard, à savoir fin mai 2024, le Motorola 50 Edge Fusion sera livré dans les points de vente. Enfin, les utilisateurs devront patienter début juin 2024 avant la sortie du Motorola 50 Edge Ultra.