Cette fausse application envoie vos données en Russie. Ne tardez pas pour la supprimer !

Des experts en cyber sécurité ont récemment trouvé une application pirate se faisant passer pour une application très connue.

Les pirates informatiques regorgent d'idées toutes plus ingénues les unes que les autres. Leur but final reste généralement le même : compromettre et subtiliser vos données personnelles. Leurs méthodes ne cessent cependant d'évoluer et de se diversifier afin de vous leurrer. Parmi les techniques les plus souvent utilisées ces dernières années, se faire passer pour une personne de votre entourage est généralement très efficace. La victime va faire confiance au pirate informatique en pensant s'adresser à un parent proche ou un ami et facilement tomber dans son piège.

Mais il est également possible que les pirates informatiques n'imitent pas votre entourage, mais une application qui vous est tout aussi familière ! Un fléau qui revient régulièrement chaque année avec toutes sortes de clones d'applications populaires. Ces copycats imitent à la quasi perfection l'application officielle et comptent bien sur ces ressemblances pour vous inciter à les télécharger.

Une fois un clone pirate installé sur votre smartphone, ce dernier va généralement déclencher plusieurs opérations non désirées et dangereuses pour vos informations personnelles et votre sécurité. C'est notamment le cas d'une récente application pirate repérée par des experts en cybersécurité de chez AG Data.

Ces experts ont récemment découvert une application imitant à la quasi perfection Google Chrome, le célèbre navigateur lancé en 2008 et adapté en application par la suite. Cette appli clone reprend une très grande partie des options et fonctionnalités du véritable Google Chrome, à quelques exceptions près : une fois installée, l'application pirate est capable de détourner les permissions de votre téléphone pour opérer des appels et lire vos SMS sans votre consentement. Les données ainsi récoltées sont alors envoyées sur différents serveurs se situant en Russie.

Pour différencier cette fausse application de l'originale, les chercheurs ont notamment observé que le clone envoyait beaucoup plus de notifications que le véritable Google Chrome. Ces notifications étaient généralement du spam et des propositions publicitaires douteuses.

Si vous avez l'impression de ne pas avoir la véritable version de Google Chrome sur votre smartphone, nous vous recommandons de supprimer les récentes applications téléchargées et de vous rendre à nouveau sur le Google Play Store (ou App Store si vous utilisez un iPhone) pour retrouver le véritable Chrome. La véritable version dispose notamment de plus de 10 milliards de téléchargements.