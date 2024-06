Trop d'automobilistes ont oublié la signification de ce panneau, il prévient pourtant d'un danger immédiat

Ce panneau est partout sur les routes mais de nombreux automobilistes ignorent sa signification et risquent une grosse amende.

Il existe en France un très grand nombre de panneaux de signalisation. Chacun a une fonction spécifique pour assurer la sécurité et la fluidité de la circulation. Mais sur le total de panneaux – on en dénombre plus de 300 différents sur le territoire – combien les automobilistes en connaissent-ils vraiment ? Ceux de limitation de vitesse, les STOP, les sens interdits, les Cédez le passage font évidemment partie de ceux que les titulaires du permis de conduire ne peuvent pas ignorer, sans doute parce que ce sont ceux que l'on croise le plus souvent sur les routes. Mais il en existe d'autres que l'on voit assez fréquemment et dont le sens nous échappe, ce qui peut poser problème surtout s'ils avertissent d'un danger.

C'est justement le cas de ce panneau en forme de losange sur fond jaune bordé de blanc et barré d'un trait noir. On le voit souvent à la fin des routes à forte circulation en agglomération ou hors agglomération, ce qui n'empêche pas que de nombreux conducteurs ne savent plus ce qu'il indique. Ne savent plus parce qu'ils l'ont forcément appris avant de passer leur permis de conduire. Mais, comme les mathématiques, le Code de la route ça s'oublie avec le temps. Que signifie donc ce losange barré, et pourquoi ne pas le respecter peut être très dangereux ?

© 123RF

Ce panneau indique la fin d'une route prioritaire. Si vous l'apercevez en voiture, cela signifie que vous étiez en train de rouler sur une route prioritaire, laquelle est signalée par le même panneau en losange mais sans la barre noire qui le traverse dans la diagonale. Sur ces routes, vous avez la priorité dans toutes les intersections. Pas besoin de ralentir dès que vous apercevez un véhicule débouler d'une autre route, même s'il faut toujours rester vigilant au volant. Mais dès lors que prend fin cette zone prioritaire, matérialisée par notre panneau en losange barré, vous ne bénéficiez plus de la priorité automatique à chaque intersection.

Cela change évidemment beaucoup de choses sur la manière de conduire puisqu'il faut alors redoubler de vigilance. Il est par exemple probable qu'à la prochaine intersection la règle de la priorité à droite sera rétablie, auquel cas vous serez obligés de laisser passer le véhicule avant de poursuivre votre route. Ne pas le faire est potentiellement très dangereux puisque cela peut entraîner une collision. Et en plus du risque d'accident, le Code de la route punit sévèrement les automobilistes qui ne respectent pas les priorités. La sanction est double avec la perte de 4 points sur le permis de conduire accompagnée d'une amende de 135 euros à payer. De quoi faire regretter de ne pas connaître la signification d'un panneau.