Il est enfin possible de changer la couleur de l'application WhatsApp, mais à une condition

Les développeurs de WhatsApp viennent d'annoncer la possibilité de changer la couleur de l'interface de l'application. Tous les utilisateurs ne pourront cependant pas en profiter.

WhatsApp a beau disposer de nombreuses fonctionnalités et mises à jour, ses utilisateurs réclament régulièrement un ajout un particulier : de la personnalisation. L'application est, certes, fonctionnelle et pratique, mais elle manque clairement d'options pour personnaliser son expérience et disposer de conversations aussi jolies qu'on ne le souhaite.

Heureusement, les développeurs de WhatsApp sont conscients de cela et travaillent régulièrement sur l'ajout d'options de personnalisation. Après avoir ajouté les fonds d'écran par discussions (que l'on peut trouver en sélectionnant les trois petits points sur une conversation WhatsApp), l'application va bientôt se doter d'une nouvelle fonctionnalité pour personnaliser les couleurs des discussions. A l'heure actuelle, 20 couleurs différentes sont disponibles avec notamment des nuances de vert, de bleu ou de rose.

Pour pouvoir profiter de ces "thèmes de chat", comme l'application les dénomme, il y a malheureusement des conditions à remplir. Vous devez disposer de la dernière version bêta de WhatsApp. Les développeurs limitent cependant le nombre de bêta testeurs qui peuvent accéder à cette version, alors il vous faudra aussi jouer de chance et tenter de cliquer sur ce lien de temps à autre, jusqu'à obtenir un accès à la bêta.

Une fois que vous aurez accès à la bêta de WhatsApp (il s'agit de la version 2.24.21.34), rendez-vous dans les réglages de l'application via les trois petits points en haut de l'écran si vous êtes sur Android. Pour l'iPhone, il faudra attendre une version officielle et stable et vous rendre dans l'onglet "réglages". Trouvez ensuite la partie "Discussions" et vous y trouverez l'option "thèmes de chat", où vous pourrez sélectionner la couleur que vous désirez pour vos bulles de discussions !

Si l'option ne fonctionne toujours pas, il faut alors désactiver "Affichage côte à côte" dans la partie "Discussions". A l'heure actuelle, les deux fonctionnalités ne parviennent malheureusement pas à marcher ensemble, mais une future mise à jour viendra certainement corriger cela ! Si vous ne disposez pas de la version bêta de WhatsApp, pas de panique. La mise à jour 2.24.21.34 devrait être rendue disponible pour tous d'ici quelques semaines.