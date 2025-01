Les SMS vont bientôt être remplacés en France, sauf si vous êtes chez cet opérateur

Cela fait maintenant quelques années que la mort du traditionnel SMS est prévue en France. Son successeur, le RCS, va cependant mettre un moment à arriver pour certains.

Qu'il est loin le temps où le SMS était une nouveauté à la mode ! Alors que ces petits textes envoyés depuis nos smartphones se sont largement répandus dans notre société, leur disparition pourrait bien être plus proche qu'on ne le pense. Le RCS (Rich Communication Services), son remplaçant, est un outil que l'on peut déjà retrouver sur certains téléphones Android qui disposent de leurs propres applications de messagerie instantanée.

Cette technologie a tout pour enterrer le SMS puisqu'elle permet plusieurs avancées par rapport à ce dernier. Elle permet notamment de ne pas disposer de limites de caractères (contre 160 pour les SMS), de s'échanger des fichiers plus ou moins lourds, de réaliser des appels vidéo, de partager des audios ou une localisation, et bien plus encore.

En somme, vous avez tout intérêt à passer au RCS plutôt qu'au SMS. Il est même peut-être probable que vous soyez déjà en train de l'utiliser sans vous en rendre compte si votre opérateur est compatible et que vous cochez l'option "Chats RCS" dans les "paramètres de Messages" sur votre application.

Mais certains vont continuer à utiliser les SMS pendant quelques temps, notamment les possesseurs d'iPhone ! L'écosystème Apple ne permet pas encore à toutes et à tous de profiter du RCS en France. Si SFR a lancé les hostilités en proposant ce service à ses abonnés dès le mois de juillet 2024, les autres opérateurs tardent un peu à rejoindre le mouvement.

Alors que Free et Bouygues Telecom proposent le service RCS au sein de la mise à jour 18.2 de iOS sortie en décembre dernier, c'est Orange qui se fait un peu attendre. L'opérateur n'est toujours pas présent parmi la liste de ceux qui proposent le RCS sur iPhone. Les abonnés Orange font donc partie des rares personnes en France à ne toujours pas pouvoir profiter de ce service à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Interrogé sur le sujet, Orange a cependant déclaré son intérêt par rapport au déploiement du RCS sur iPhone. En retard sur le sujet, la firme a déclaré que le RCS serait disponible pour ses abonnés sur iPhone durant le courant de l'année 2025. Sans plus de précisions sur le sujet, on se doute que l'opérateur fait tout pour rattraper son retard et proposer le RCS le plus rapidement possible à ses abonnés.

Orange n'est pas le seul opérateur à ne pas proposer le RCS à ses clients sur iPhone. Les autres retardataires sont cependant bien plus petits dans le paysage des télécommunications puisqu'il s'agit d'opérateurs comme La Poste Mobile, Lyca Mobile ou encore Prixtel. Des opérateurs entièrement virtuels donc et qui ne semble pas particulièrement pressés pour se pencher sur le sujet, à l'instar d'Orange.