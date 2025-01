Dix nouveaux Lidl vont ouvrir en France - on sait déjà où et quand : voici la liste

Une dizaine de nouveaux magasins Lidl arrivent en France dans les prochains mois. Où seront-ils situés et quand vont-ils ouvrir leurs portes ? Linternaute.com vous répond.

En 2024, Lidl était élue enseigne alimentaire préférée des Français. Avec 67 % des votes, elle devançait Leclerc (62 %) et Intermarché (57 %). Le hard-discounter allemand plait visiblement donc toujours autant aux consommateurs en jouant évidemment sur les prix, sur ses marques maison comme Parkside pour le bricolage ou Silvercrest pour l'électroménager mais aussi les produits de marques proposés en vente flash.

Alors que Lidl a ouvert son premier établissement dans l'Hexagone en 1989 à Sarreguemines, dans l'est de la France, il en compte aujourd'hui plus de 1580 à travers tout le territoire. Et ce chiffre est loin d'être définitif, car l'enseigne a annoncé l'ouverture d'une dizaine de nouveaux magasins en France dans les prochains mois !

Pour planifier son expansion, qui va s'étendre sur toute l'année 2025, la chaine n'a pas fait de discrimination entre les grandes agglomérations et les petites villes. De Lyon, à Rennes, en passant par Sallanches, voici la liste précise :

Aurillac (Cantal) : juin 2025.

Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) : fin 2025.

Beynost (Ain) : février 2025.

Brumath (Bas-Rhin) : courant 2025.

Lamalou (Hérault) : 12 février 2025.

Lyon - 7ᵉ arrondissement (Rhône) : décembre 2025.

Rennes (Ille-et-Vilaine) : février 2025. Avec ses 2000 m², il sera le plus grand Lidl de Bretagne.

Sallanches (Haute-Savoie) : été 2025.

Tarnos (Landes) : 31 janvier 2025.

Versailles (Yvelines) : avril ou mai 2025

© Björn Wylezich-adobe stock

Déjà longue, la liste de ces ouvertures n'est pas complète, car l'enseigne prévoirait d'ouvrir plus d'une cinquantaine de magasins à travers tout le pays d'ici à 2026. La Belgique serait aussi concernée par l'installation de nouveaux points de vente. Toujours plus modernes, ces établissements tentent de se démarquer de la concurrence accrue des autres enseignes par de nouvelles solutions.

En décembre 2024, Lidl a par exemple dévoilé un nouvel aspect de sa marque avec la réouverture de son magasin d'Oullins-Pierre-Bénite, près de Lyon. Fermé pendant plusieurs mois pour travaux, il a été entièrement repensé pour "offrir une meilleure expérience client" et "intégrer des éléments plus respectueux de l'environnement." Avec ses 1 140 m², ce supermarché nouvelle génération offre des espaces plus grands et des allées élargies.

Son toit est également équipé de 800 m² de panneaux photovoltaïques, précise Lidl France. Deux bornes de recharge pour véhicules électriques ont par ailleurs été mises à la disposition des clients. Les systèmes de réfrigération ont aussi été repensés pour consommer moins d'énergie, assure l'enseigne. De quoi faire oublier des années 2022 et 2023 plus difficiles sur fond d'inflation ?