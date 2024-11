Cette race de chat vit deux fois moins longtemps que les autres - les experts savent désormais pourquoi

En moyenne, un félin domestique peut mener une vie paisible pendant une quinzaine d'année. Mais une race très particulière a une espérance de vie réduite à 6 ans.

Lorsque l'on adopte un chat, on se dit que c'est pour la vie. Jouer avec lui, le nourrir, le câliner, toutes ces actions développent un vrai lien d'affection entre nous et notre animal de compagnie. Mais un jour, la réalité nous rattrape : les chats n'ont pas la chance de vivre aussi longtemps que leur maître.

Pour éviter d'avoir le cœur brisé trop tôt, de nombreux propriétaires choisissent d'adopter, ou d'acheter, une race dont l'espérance de vie est la plus longue possible. Car, à condition qu'ils n'aient pas de problèmes de santé particuliers, certains félins peuvent vivre une dizaine d'années. C'est le cas du Sacré de Birmanie, connu pour son pelage caramel et ses yeux bleu azur. Une étude publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery a révélé que cette race française adorée par des personnalités comme Karl Lagerfeld avait l'espérance de vie la plus longue, soit 14 ans et demi.

© 123 RF

Publiée en mai 2024, cette étude a également nommé la race ayant l'espérance de vie la plus courte. Après avoir analysé plusieurs milliers de félins, tous sexes confondus, l'enquête a en effet soulevé qu'une race en particulier est susceptible de mourir beaucoup plus tôt que les autres à cause de problèmes de santé spécifiques. Connu pour l'absence totale de poils sur l'entièreté de son corps, le Sphynx a une espérance de vie réduite à seulement 6 ans et demi.

Et c'est bien sûr à cause de sa particularité physique que cette race originaire du Canada, dont on compte entre 120 000 et 130 000chats en France, est aussi fragile. Son absence de poils le rend en effet plus sensible au froid et aux courants d'air que les autres chats. De la même manière, il ne faut surtout pas le laisser s'exposer au soleil de manière prolongée. Pour contourner le problème, vous pouvez le badigeonner de crème solaire ! Le sébum de sa peau n'est pas non plus absorbé par les poils, il nécessite donc un brossage régulier avec un gant de toilette.

Mais connaissez-vous l'âge du chat le plus vieux du monde ? Nommée Creme Puff, il s'agit d'une femelle texane qui aurait vécu plus de 38 ans ! Décédée en 2005, elle a été remplacée par une autre féline qui aurait aujourd'hui presque 30 ans. Si on devait comparer ce record avec les humains, on estimerait que la chatte britannique baptisée Flossie a 136 ans !