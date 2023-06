Quel est le secret de la jeunesse ? Le petit-déjeuner de champion des septuagénaires

Quelle est la source de jouvence ? Il semblerait qu'elle se cache dans un petit déjeuner très spécial, comme le démontre un bodybuilder chinois de 75 ans qui en paraît 50.

Combien d'années donneriez-vous à cet homme ? Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce bodybuilder chinois de 75 ans qui en paraît 50. Il s'appelle Xinmin Yang et s'entraîne tous les jours depuis 1984 - il parvient à soulever 170kg en squat, c'est impressionnant ! Mais pour arriver à cela, il a un secret bien gardé.

Ce qui frappe, c'est la manière dont Xinmin Yang raconte son parcours avec naturel et son engagement quotidien - comme il le dit lui-même dans une vidéo, Rome ne s'est pas construite en un jour. Yang vit à Sanya, sur l'île méridionale de Hainan, il a été l'un des premiers bodybuilders professionnels de son pays. À 75 ans, il fait encore de la gymnastique tous les jours et propose des cours privés. Il n'a pas l'intention de prendre sa retraite et souhaite continuer à s'entraîner jusqu'à 80 ans. Le secret de Xinmin Yang ? Un petit déjeuner de champion !

Pour permettre à ses muscles de le soutenir et d'atteindre ses objectifs, l'alimentation joue un rôle crucial. En effet, il porte une attention particulière à ce qu'il ingère et indique comment il fait ses courses au marché, parmi les légumes et les poissons. Une alimentation saine et équilibrée lui permet de poursuivre son parcours sportif, même à 75 ans. Selon ses examens médicaux, il maintient une pression artérielle normale, des lipides dans la moyenne et une densité osseuse équivalente à celle d'un trentenaire. Le septuagénaire attribue à son régime alimentaire le mérite de sa santé et de son apparence juvénile.

Plus précisément, le secret de la jeunesse que Xinmin Yang attribue à son alimentation se trouve dans son petit déjeuner de champion. En effet, il se compose souvent de six œufs, de tomates et de concombres. Parfois mais plus rarement, il opte pour des flocons d'avoine et du blanc de poulet. Persévérance et discipline définissent son régime, puisqu'il suit ce régime depuis plus de 10 ans.

Ajoutez à cela un entraînement sportif régulier et peut-être atteindrons-nous le Graal ?