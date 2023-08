L'utilisation fréquente de ces shampooings peut entraîner la chute des cheveux

Ce que vous ignorez probablement, c'est que certains types de shampooings pourraient endommager votre cuir chevelu.

Connaissez vous le métier de trichologiste ? Ce sont des spécialistes de l'étude du cuir chevelu et de la santé capillaire. Ainsi, une trichologiste irlandaise qui publie sur TikTok sous le nom de @truahair_ a récemment rappelé les conséquences d'une utilisation excessive du shampooing sec, mettant en garde contre son usage sauf en cas d'absolue nécessité.

Et pour cause : selon elle le cuir chevelu accumule déjà naturellement de nombreuses impuretés comme les cellules mortes, les pellicules, la transpiration et le sébum. Si vous ajoutez à cela l'usage quotidien du shampooing sec, vous risquez d'aggraver l'accumulation de ces résidus.

La spécialiste conseille donc d'utiliser ce produit uniquement comme une solution temporaire et insiste sur l'importance de laver régulièrement ses cheveux pour éliminer toutes impuretés. Le shampooing sec est certes sans danger, mais il ne saurait remplacer un bon vieux shampooing classique. De plus, elle prévient qu'il ne "devrait pas être utilisé comme une solution contre les cheveux gras car le cuir chevelu a besoin de cette graisse pour une pousse saine".

Selon la spécialiste, une "dépendance excessive" au shampooing sec est la principale cause de chute de cheveux chez les adolescents et les femmes dans la vingtaine. Elle rappelle donc l'importance de l'utiliser avec "beaucoup, beaucoup de précautions".

Cette théorie est soutenue par d'autres experts qui soulignent que le fait de ne pas nettoyer correctement le cuir chevelu assez régulièrement peut entraîner des problèmes tels que des pellicules, des démangeaisons et, par conséquent, une perte de cheveux.

En somme, rien de mal à utiliser le shampooing sec une ou deux fois entre deux lavages ou comme un outil de coiffage quotidien. Toutefois, il est recommandé de procéder à un double lavage le jour J, de masser le cuir chevelu avec un accessoire adapté et de prendre soin de vos cheveux de la meilleure des manières.

Lors du choix du produit, la trichologiste irlandaise suggère de privilégier ceux à base d'ingrédients naturels car "beaucoup contiennent du talc, nuisible pour le cuir chevelu", ce qui affaiblit les cheveux.

Toutefois, ces informations sont purement indicatives. En cas de doute ou de réaction défavorable à un produit, il est préférable de consulter un spécialiste.