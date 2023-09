La technique japonaise pour maigrir avec 1 minute d'exercice par jour

Une thérapeute japonaise affirme qu'il est possible d'atteindre le corps de nos rêves avec seulement 1 minute de cet exercice quotidien.

Le manque de temps est souvent une excuse courante pour éviter de faire de l'exercice. Nous sommes donc constamment à la recherche de méthodes qui minimisent le temps d'entraînement tout en étant efficaces. Et dans cette quête incessante d'exercices rapides et efficaces, une nouvelle méthode est apparue, recommandée par Kyoko Imamura, thérapeute et directrice d'une clinique ostéopathique au Japon.

Elle assure qu'en pratiquant cet exercice 1 minute par jour, nous pouvons perdre du poids, brûler des graisses et sculpter le corps de nos rêves. Le procédé est détaillé dans un livre qui paraîtra fin octobre 2023 d'abord en Espagne, un guide d'exercices simples à réaliser chaque jour. Quant à son efficacité, elle n'est pas encore éprouvée, mais il connaît déjà un grand succès au Japon en raison de sa simplicité. Il se concentre exclusivement sur l'étirement de muscles spécifiques qui augmentent l'activité "brûle-graisse" des mitochondries, conduisant à des résultats visibles.

Selon la japonaise, à partir de trente ans, le métabolisme change et, malgré tous les régimes et exercices que nous faisons, il devient très difficile de perdre du poids. Sa méthode repose sur la théorie selon laquelle, en étirant les muscles, nous activons les mitochondries, qui sont responsables de brûler la graisse du corps. Selon Imamura, lorsque les mitochondries sont épuisées, la capacité du corps à brûler les graisses diminue, entraînant leur accumulation. En stimulant des muscles spécifiques, qui ont une capacité à brûler les graisses 30 fois supérieure à celle des muscles superficiels, on augmente le potentiel de perte de poids.

La méthode recommande de cibler le muscle profond de l'abdomen, les adducteurs de l'intérieur des cuisses, les muscles semi-tendineux et semi-membraneux à l'arrière des cuisses, le muscle soléaire, ainsi que les muscles rhomboïdes des omoplates ou le transverse de l'abdomen. Le livre indique que ces étirements peuvent augmenter l'activité musculaire de plus de 700% lors de la marche (sur les cuisses et les fesses), de 670% en position debout ou même de plus de 250% en étant assis et en consultant son téléphone.

Au final, les bénéfices se traduisent par un ventre plat, une taille affinée, des fesses toniques, des cuisses et mollets plus fins, une perte de poids, une réduction du taux de graisse corporelle, une amélioration de la posture, une diminution des douleurs corporelles et une réduction de l'appétit.

Comme toute autre méthode de perte de poids, celle-ci doit être accompagnée d'une alimentation saine et équilibrée. Il est également essentiel de comprendre que bien que l'exercice d'1 minute d'Imamura ne remplace pas d'autres exercices plus complets, il offre une alternative rapide pour ceux qui manquent de temps. Cependant, ceux qui souhaitent acheter le livre et essayer cette méthode doivent également consulter un professionnel de la santé ou du sport pour s'assurer qu'elle convient à leurs besoins spécifiques.