Les personnes qui coupent souvent la parole ont ces 5 points en commun - ce n'est pas qu'une question d'éducation

Des psychologues ont détaillé les cinq points communs partagés par les gens qui interrompent souvent les conversations.

Rien n'est plus désagréable que de se faire couper la parole par quelqu'un. Au travail ou en famille, il est important de laisser les gens s'exprimer afin de leur montrer notre respect et l'intérêt qu'on leur porte. Mais malgré tous leurs efforts, certaines personnes n'arrivent pas à se retenir, et interrompent régulièrement les conversations.

Pour éviter de causer la fin d'une relation à cause de ce problème, il est important de comprendre son origine. Tout d'abord, il est possible que cette habitude vienne de l'éducation. "Apprendre à ne pas interrompre est un aspect clé du développement des enfants", peut-on lire dans une étude mexicaine datant de 2015. Certaines personnes sont issues de familles où la communication est libre et donc, où interrompre ne pose aucun problème. Effacer cette habitude une fois à l'âge adulte se retrouve ainsi compliqué.

Mais l'éducation n'est évidemment pas le seul facteur qui fait que certaines personnes vous coupent en plein milieu de vos phrases. D'après une étude de la psychologue américaine Barbara Fredrickson, "les émotions positives comme l'enthousiasme poussent les gens à agir et parler rapidement". Les personnes très enjouées auront donc plus tendance à couper la parole pour partager leur point de vue. Les gens qui peinent à écouter attentivement sont d'ailleurs dans le même cas. "Si une personne n'a pas de capacité d'écoute active, au lieu de prêter attention à ce qu'on lui dit, elle prépare mentalement ce qu'elle veut dire. Elle peut perdre patience et finir par l'interrompre", confirme la psychologue. Elle cible donc ces deuxièmes et troisièmes points communs des personnes qui coupent la parole : l'excès d'enthousiasme et le manque d'écoute active.

© Delmaine Donson - Adobe Stock

Cette habitude peut par ailleurs être le résultat d'un besoin de contrôler une situation. Si la conversation ne va pas là où une personne le souhaite ou qu'elle est trop lente, elle vous coupera dans votre discours pour vous rediriger ou vous faire accélérer. Les plateformes comme TikTok et YouTube, avec leurs vidéos courtes et leurs montages rapides, sont d'ailleurs souvent citées comme contribuant à une diminution de l'attention prolongée chez les jeunes.

Le dernier facteur qui pousserait les gens à couper la parole ? Le genre ! Eh oui, les hommes seraient plus susceptibles de couper la parole que les femmes. Une étude menée par l'Université George Washington en 2014 avait d'ailleurs révélé qu'ils interrompent les femmes 33 % plus fréquemment que les autres hommes !