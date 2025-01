Cette méthode de respiration toute simple garantit de vous endormir en moins de cinq minutes

Finies les insomnies ! Grâce à cette technique mise au point par un scientifique américain, vous ne peinerez plus à vous endormir.

S'endormir sans tourner en rond pendant des heures est un défi pour des millions de Français. Et même quand l'endormissement se fait sans difficulté, passer une nuit complète sans interruption peut s'avérer tout aussi compliqué. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'insomnie toucherait d'ailleurs 15 % à 20 % de la population française.

Pour remédier à ce fléau de société, de nombreuses méthodes douces sont recommandées, comme la tisane, la lecture ou l'écoute de musique apaisante. Parmi ces diverses solutions, les exercices de respiration se distinguent comme l'une des techniques les plus efficaces. Popularisée au début des années 2000, la méthode 4-7-8 s'est imposée à travers le monde. Élaborée par Andrew Weil, médecin et professeur à l'université de Harvard, elle s'inspire des pratiques du yoga et est destinée à réduire le stress et à induire un état de calme et de relaxation. Elle est reconnue pour endormir ceux qui la testent en moins de cinq minutes.

La méthode 4-7-8 consiste à :

Se mettre dans la position la plus confortable possible.

Inspirer profondément par le nez en comptant jusqu'à quatre dans sa tête.

Retenir son souffle pendant sept secondes.

Expirer lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8.

Répéter cette technique de respiration au moins trois fois jusqu'à l'endormissement.

Bien sûr, la respiration ne peut être efficace que si le corps se trouve dans des conditions optimales pour dormir. Les experts s'accordent par exemple pour affirmer qu'il vaut mieux éviter les stimuli visuels au maximum. L'usage du téléphone ou de tout autre écran devrait donc être évité au moins une heure avant de se coucher.

La plupart des nutritionnistes rappellent quant à eux qu'une alimentation inadaptée peut aussi vous empêcher de vous endormir. Selon eux, il vaut mieux privilégier un repas léger et peu épicé. Si vous consommez des aliments trop lourds ou trop gras avant de vous coucher, votre corps sera occupé à digérer et ne vous laissera pas rejoindre les bras de Morphée. Dans la même veine, la consommation de caféine et de nicotine est fortement déconseillée.