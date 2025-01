Les abonnés de Netflix ne peuvent pas s'empêcher de regarder ce film d'action, il est numéro 1 du top

Avec 46,8 millions de vues en moins d'une semaine, ce film d'action trône en tête du top hebdomadaire de Netflix et suscite la curiosité des abonnés.

Il n'est pas toujours évident de prédire à l'avance les programmes qui feront un gros carton sur les plateformes de streaming. Si certains programmes plus confidentiels ont pu connaître un succès inattendu (c'est le cas de Mon petite renne par exemple), des recettes ont toutefois prouvé leur efficacité : de l'action, un casting cinq étoiles, de l'humour... Bref, tous les ingrédients propices au divertissement.

Les succès de Red Notice, Don't Look Up, Carry-On, qui figurent tous dans le top 10 des films anglophones les plus populaires de Netflix, ont pu éprouver cette recette. Tout comme le dernier blockbuster d'action de la plateforme de streaming, qui trône en tête du top de Netflix. Moins d'une semaine après sa sortie, il cumule déjà 46,8 millions de vues selon les chiffres du géant du visionnage !

Réalisé par Seth Gordon (Comment tuer son boss, Tout sauf en famille), Back in action est une comédie d'action familiale qui met en scène Jamie Foxx et Cameron Diaz. Il s'agit du premier rôle de l'actrice en dix ans, puisqu'elle avait décidé de faire une pause dans sa carrière. Les deux acteurs américains incarnent un couple d'espion, qui a décidé de retourner à l'anonymat pour s'occuper de sa famille. Mais leur couverture est finalement découverte et une vengeance se prépare contre eux. Ils doivent alors embarquer leurs enfants dans une aventure qu'ils n'avaient pas prévu.

Assez prévisible et anecdotique, Back in action reste relativement divertissant. A défaut d'un scénario efficace ou original, son duo d'acteur permet de sauver les meubles. Amusant sur le moment, la fiction reste néanmoins peu mémorable en l'absence de thématiques et d'enjeux forts.

Pourtant, les abonnés semblent ne pas pouvoir s'empêcher de le voir, puisque le film reste en tête du classement de la plateforme de streaming, en France mais aussi à l'étranger. Il réalise ainsi le plus gros démarrage d'un film anglophone de Netflix depuis... The Adam Project, sorti en 2022. Vous l'aurez compris, si vous êtes curieux, c'est sur Netflix qu'il faut se rendre !