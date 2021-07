Bon plan Pop it : les meilleurs Pop it aux meilleurs prix !

BON PLAN POP IT. Véritable phénomène dans les cours de récréation, le Pop It se décline déjà en plusieurs versions selon vos envies ! Découvrez notre sélection.

Vous désirez acheter un Pop It afin de comprendre ce nouveau phénomène ou d'en faire profiter vos enfants ? Il existe déjà plusieurs versions de ce petit jeu chez différents revendeurs spécialisés. Vous pouvez ainsi retrouver des Pop It classiques, des formes plus incongrues, et même des coques de téléphones ! Que vous connaissiez les règles ou non, vous allez adorer éclater ces petites bulles au quotidien.

De nombreux revendeurs spécialisés proposent le Pop It dans son format rond classique. Ces derniers ne sont pas très onéreux et il est possible de mettre la main dessus pour moins de deux euros chez Amazon ! Plusieurs coloris sont également disponibles selon vos envies.

Fusionner deux des loisirs les plus en vogue du moment en un seul objet, c'est possible ! En témoigne le Pop It au format des personnages du célèbre jeu Among Us. Ce dernier est disponible à la vente sur Amazon au petit prix de 8,99 euros, et constitue déjà l'une des meilleures ventes du site !

La majorité des Pop It tiennent dans une seule main. Ces derniers ne disposent en moyenne que de 28 bulles pour vous relaxer ou jouer. Il existe cependant déjà des Pop It bien plus massifs appelés Pop It géants ou XXL. Amazon propose par exemple un Pop It géant avec pas moins de 82 bulles !

Vous trouvez cela trop petit ? Vous serez peut-être intéressé par le Pop It géant de 256 bulles ! Ce dernier dispose d'un très grand format souple afin d'être facile à utiliser et à transporter. Vous pourrez également le confier aux plus petits qui pourront s'amuser à éclater ses nombreuses petites bulles colorées.

Bien qu'il ne s'agisse pas vraiment du véritable Pop It, plusieurs coques de smartphones sont disponibles avec le petit jeu. C'est notamment le cas pour plusieurs iPhone et téléphones Samsung ou Huawei.

Voilà déjà plusieurs idées originales de Pop It si vous souhaitez découvrir le jeu. Ce phénomène est encore relativement récent, et les offres de promotion ne devraient donc pas tarder à arriver. D'autres formats peuvent même être bientôt disponibles alors restez à l'affût si vous souhaitez approfondir votre expérience du Pop It !