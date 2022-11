Le jeu de société Antifa à nouveau disponible à l'achat

ANTIFA. Le jeu de société Antifa a déclenché plusieurs polémiques. Après avoir été retiré des rayons il y a quelques jours, il est de nouveau possible de trouver le jeu Antifa en ligne, mais en y mettant le prix !

Le jeu de société Antifa est de retour en magasin ! Après avoir déclenché plusieurs polémiques quant à son contenu, et ses thèmes abordés, ce jeu de société semble désormais s'arracher sur la toile, et notamment auprès des petites boutiques indépendantes. Si la Fnac a confirmé la remise en rayon du jeu d'ici les prochains jours, il est toujours difficile de mettre la main sur le jeu de société Antifa. La polémique semble avoir déclenché une belle publicité auprès du produit, mais il est toujours possible de le trouver au prix fort sur Rakuten.

Où trouver le jeu de société Antifa ?

Antifa, Le Jeu Occasion à partir de 99,89 € Rakuten 99,89 € Voir

La polémique autour du jeu de société Antifa semble avoir boosté les ventes du produit. Après l'annonce de la Fnac pour retirer le jeu des rayons, de nombreux internautes se sont jeté sur les derniers exemplaires disponibles auprès des petites boutiques indépendantes. Si vous désirez mettre la main sur le jeu Antifa, il vous faudra donc attendre des réimpressions, ou des remises en rayon du côté de la Fnac. Il est cependant possible de trouver quelques exemplaires d'occasion sur le site de Rakuten, et nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec les nouvelles disponibilités du jeu de société.