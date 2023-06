Testez votre vivacité d'esprit et repérez l'intrus parmi toutes ces fraises en 15 secondes

Ce panier de fraises est plutôt apétissant n'est-ce pas ? Il cache pourtant un petit intrus, un autre fruit d'été qui n'a rien à faire là. Saurez-vous le repérer en 15 petites secondes ?

Trouver une seule et unique petite cerise parmi une barquette de fraises. L'exercice paraît très simple, non ? Il est peut-être plus difficile qu'il n'y paraît. Les illusions d'optique éveillent votre curiosité et jouent sur vos capacités d'observation en perturbant votre vision.

Difficile sur une image plutôt répétitive tant en formes qu'en couleurs de faire la distinction entre des objets ou produits très proches.

Le défi est alors de trouver la solution dans un temps imparti. Vous n'avez cette fois que 15 secondes pour trouver cette petite cerise parmi les fraises ! Ne paniquez pas pour autant, c'est justement toute la difficulté de l'exercice et ce qui peut vous faire perdre vos moyens. Vous êtes prêts ? C'est parti, voici l'image complète :

Commencez par jeter un oeil rapide à l'image, cernez-y les différents détails et couleurs. Cela va vous aider. Puis passez au crible davantage l'image en vous concentrant sur une partie puis une autre. Faites attention aux ombres et "trous" entre les fraises. L'un d'entre eux pourrait cacher une sombre cerise...

Surtout, ne vous découragez pas, recommencez en débutant par un autre côté. Voici la méthode pour vous donner davantage de chances de résoudre ces petits exercices et illusions d'optiques.

5, 4, 3, 2, 1, c'est déjà l'heure du gong ! Vous avez trouvé ? Vous séchez encore ? Il est temps de passer à la solution. La voici via l'image ci-dessous. Fresherlive a entouré la solution sur l'image :

Eh oui, elle était bien cachée mais nous sommes sûr que vous ne voyez plus qu'elle désormais sur cette image. C'est tout le principe de ses illusions d'optique qui jouent sur notre capacité d'observation et de concentration. Vous n'avez plus qu'à rééssayer votre chance sur un prochain jeu. Bonne chance !