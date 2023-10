Ces gadgets très drôles seront les grosses tendances d'Halloween cette année, certains ne coûtent que quelques euros

De nouvelles idées de décorations d'Halloween cartonnent déjà sur la Toile. Pour chaque budget, on peut trouver de quoi terrifier (et faire bien rire) ses invités !

En panne d'idées cadeaux et décos pour Halloween cette année ? Pas de panique, il reste suffisamment de temps pour vous trouver les objets les plus saugrenus et effrayants pour réussir votre soirée en enfer. Qu'il s'agisse de fausses citrouilles ou de bougies en forme de fantômes, les objets de décorations cartonnent sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, plusieurs idées sortent du lot et deviennent virales depuis quelques semaines au point de s'arracher en magasin. Et il y en a pour tous les budgets. Si vous n'avez pas encore craqué cette année pour une nouvelle décoration d'Halloween, on vous détaille les cinq meilleurs objets à acquérir pour une soirée d'épouvante !

1- Un lot de mini bougies fantômes pour créer l'ambiance

Quoi de mieux que quelques fantômes pour surprendre vos invités ? Ces petites bougies aux airs de Casper feront une décoration aussi originale que minimaliste avec leur petit format. Vendues par pack de 4, elles se marieront parfaitement avec l'ambiance d'Halloween de votre domicile et produiront un peu de lumière dans l'obscurité de la pièce.

2- Un squelette en taille réelle pour un invité surprise

Voilà un nouvel invité assez original pour votre soirée d'Halloween. Cette réplique de squelette à taille réelle ne manquera pas de surprendre vos convives avec son réalisme et sa taille de 1,52 m ! Vous pourrez même lui rajouter quelques accessoires comme un cache oeil ou des lunettes pour le personnaliser un peu plus à votre image.

3- Des bougies flottantes qui s'allument avec une baguette pour la part de magie

Ajoutez un peu de magie avec ces bougies flottantes qui cartonnent sur TikTok. Suspendues à un fil quasi invisible, ces bougies magiques s'allument et s'éteignent lorsque vous les pointez avec votre baguette magique ! Idéales pour impressionner vos invités et fournir un peu d'éclairage à un couloir bien sombre pour Halloween. Notez qu'il s'agit d'un lot de 12 bougies, ce qui vous permettra de les espacer un peu ou de les répartir sur l'ensemble d'une pièce pour diffuser leur lumière.

4- Un balai dansant pour mettre un peu d'animation

Pour continuer sur le thème de la magie, sachez qu'il existe un gadget qui risque de terroriser vos invités en seulement quelques apparitions !

5- Des chauves-souris 3D pour une dose de frissons

Le balai d'Halloween dansant fait un carton sur les réseaux sociaux, et pour cause ! Il s'agit d'un simple balais un peu usé en apparence et qui fait penser à ceux des sorcières dans les films. En appuyant sur un simple bouton, ce dernier se mettra à bouger tout seul et à danser !

Si vous trouvez que les murs de votre domicile sont un peu trop "sages" pour une soirée d'Halloween, pourquoi ne pas les décorer un peu ? L'une des grosses tendances sur les réseaux sociaux en matière de décoration pour Halloween consiste en la pose d'une multitude de chauve-souris autocollantes sur les murs. Faciles à accrocher et à décrocher, ces petites chauve-souris sont disponibles à moindre coût chez Amazon et vous garantissent un petit effet de frayeur chez vos invités !

Et il ne s'agit là que d'un échantillon des objets les plus terrifiants qui cartonnent actuellement sur TikTok. Le réseau social chinois est un véritable nid à idées pour organiser sa soirée d'Halloween et trouver des déguisement à acheter pour se préparer à une véritable nuit de terreur et d'épouvante. N'hésitez pas non plus à vous balader dans votre magasin de farces et attrapes du coup pour dénicher les dernières nouveautés en matière de déguisement et objets de décoration pour Halloween.