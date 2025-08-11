"Sur cette île, un habitant sur trois a plus de 90 ans, les experts ont percé le secret"

Cette île intéresse de près les scientifiques car ses habitants battent des records de longévité.

Derrière le paysage de carte postale, ses plages idylliques et son eau turquoise vantée chaque été par les touristes qui s'y pressent, une île de Méditerranée attire de nombreuses études et experts. Cette île fait en effet partie des "Blue zones", une catégorie de régions où les habitants font preuve d'une étonnante longévité. Cinq seulement ont été identifiées partout dans le monde, dont la plus connue est sans doute l'île d'Okinawa au Japon. Mais il en existe d'autres en Europe, deux précisément dont cette fameuse île de la mer Egée.

On vous emmène effectivement en Grèce, sur l'île d'Ikaria. Là bas, pas moins d'un habitant sur trois atteint l'âge canonique de 90 ans et semble défier le temps. Bien entendu, leur niveau de vie, leurs habitudes, leur rythme ont été particulièrement étudiés ces dernières années et il en ressort plusieurs conclusions majeures. La première est désormais connue : les bienfaits du fameux régime crétois, ou plus largement de la cuisine méditérranéenne ont été maintes fois évoqués.

Village d'Akamatra à Ikaria en Grèce. © CoinUp - stock.adobe.com

Mais ce n'est pas suffisant ! Oui, les habitants d'Ikaria consomment généralement plus de fruits, légumes, céréales ou légumineuses que la moyenne mais ils consomment aussi surtout du lait de chèvre à la place du lait de vache. Le rythme de vie est aussi remarqué par les experts qui notent la généralisation de la sieste parmi les locaux.

Le point le plus marquant et original n'est toutefois pas l'alimentation, loin de là. Les experts ont remarqué que les habitants qui vivent le plus longtemps à Ikaria ont généralement un point commun : ils ne vivent pas sur le littoral, ou au bord des magnifiques plages mais plus en retrait sur l'île. Or celle-ci, comme de nombreuses îles grecques, est très vallonnée. Les habitants sont donc "obligés" de faire davantage de sport quotidiennement, dès qu'ils se déplacent, notamment pour jardiner ou se rendre chez des proches.

Les experts ont noté que les doyens d'Ikaria apportent justement un soin particulier à leurs amis et à leur famille, ayant une vie sociale plutôt riche qui les emmène à se déplacer. Alimentation, activité physique, sociabilité... Autant de coups de pouces pour devenir centenaire et qui fait le bonheur des habitants d'Ikaria.