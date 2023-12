Un petit chat s'est caché sur cette image... Mais où ? Faites le test !

Autour de ce feu de cheminée s'est caché un petit chat. Pouvez-vous trouver l'animal en moins de dix secondes ?

L'esprit de Noël est partout ! Fête traditionnelle par excellence, elle s'accompagne de lumières, de décorations en tout genre, mais aussi, et pourquoi pas, de jeux visuels. Linternaute vous en a concocté un spécialement à l'occasion des fêtes de Noël. Un jeu moins simple qu'il n'y paraît probablement, mais ô combien distrayant, qui s'inscrit dans cette période de joie et de magie qu'est la saison des fêtes. Le but de ce jeu est on ne peut plus simple : sur cette image représentant une cheminée ornée de décorations de Noël, un feu crépitant dans l'âtre, s'est caché un petit chat malicieux.

Votre mission est simple : le trouver parmi ces décorations étincelantes. Mais vous n'avez pas toutes les vacances... Comptez plutôt dix petites secondes ! C'est suffisant si vos yeux fonctionnent correctement. Voici donc un moyen simple de le découvrir. Pour vous aider dans votre mission, vous pouvez cliquer sur l'image ci-dessous pour l'agrandir et mieux voir les détails qui pourront vous mener à notre chat espiègle dissimulé sur le cliché.

Alors, prêt pour ce défi visuel ? Nous vous rappelons que vous ne disposez que de dix secondes pour trouver le petit animal ! Votre chronomètre démarre maintenant ! C'est parti ! Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre...

Ce jeu visuel est maintenant terminé ! Dix secondes se sont écoulées ! Alors, comment vous en êtes-vous sorti ? Avez-vous réussi à retrouver le chat caché parmi ces paquets de Noël posés autour de la cheminée ? Si vous l'avez démasqué, félicitations, vous avez l'œil aiguisé et pouvez vous vanter de votre perspicacité.

Pour ceux qui n'ont pas réussi à retrouver l'animal sur cette image, rien de grave. La solution ci-dessous comporte un cercle pour vous montrer clairement l'emplacement du petit chat. Comme vous pouvez le voir, l'animal joueur s'était dissimulé sur la gauche de la cheminée, près du feu !

La couleur de l'animal à quatre pattes s'approchant de celle de l'encadrement du foyer, il devient difficilement visible pour les yeux les plus fatigués ou les moins entraînés. Les jeux de trompe-l'œil et illusions d'optique de ce genre ont la capacité de défier la perception visuelle de chacun, quitte à parfois agacer les moins patients...

La chasse au chat de Noël est une activité joyeuse et ludique à partager à vos amis ou à votre famille. Peut-être même à jouer ensemble ! Après tout, c'est le but de ces fêtes de fin d'année : passer du temps festif et de qualité avec ceux que l'on aime.