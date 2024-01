Cette ville fantôme brûle depuis 60 ans, personne n'a réussi à éteindre l'incendie

Depuis les années 1960, cette ville brûle pour une étonnante raison.

Les images sont saisissantes et l'histoire de cette petite ville américaine, invraisemblable. Située au cœur des montagnes appalachiennes de Pennsylvanie, aux États-Unis, la petite ville de Centralia se distingue par son histoire aussi unique et sombre. Cette petite bourgade, autrefois paisible, est aujourd'hui abandonnée en raison d'un phénomène singulier : un incendie souterrain qui brûle depuis des décennies.

La ville de Centralia a été fondée en 1866 autour d'une exploitation minière de charbon. A l'époque, l'activité est prospère et la ville se développe. La population a atteint son apogée dans les années 1890, avec près de 2800 habitants. La ville était florissante grâce à ses mines de charbon et à l'industrie qui en découlait. Mais en 1962, tout bascule : un incendie accidentel s'est allumé dans l'une des mines de charbon situées sous la ville.

Les autorités locales ont tenté en vain d'éteindre les flammes et rapidement déclaré forfait, ordonnant l'évacuation de la ville. L'incendie souterrain s'est propagé, alimenté par les vastes réserves de charbon de la région. Au fil des années, Centralia est devenue le théâtre d'une lutte contre un ennemi invisible. Les rues ont commencé à se fissurer à mesure que la chaleur intense s'infiltrait depuis les profondeurs de la terre. Des émanations de gaz toxiques ont forcé les habitants à quitter précipitamment leurs foyers.

En 1981, le gouvernement fédéral a déclaré l'état d'urgence et a ordonné l'évacuation totale de la ville. La plupart des bâtiments ont été démolis, et aujourd'hui, Centralia n'est plus qu'une série de routes délabrées qui serpentent à travers un paysage désertique. L'incendie souterrain qui a englouti Centralia est alimenté par les vastes réserves de charbon situées sous la ville : les galeries minières abandonnées fournissant une source inépuisable de combustible. Les températures élevées et les émanations de gaz toxiques ont rendu toute la région inhospitalière, condamnant la ville à un lent déclin.

Malgré les tentatives répétées et acharnées pour éteindre l'incendie, rien n'y fait : les flammes continuent de rendre cette tâche impossible, illustrant à l'extrême les conséquences les plus néfastes de l'exploitation minière non réglementée sur l'environnement.

Bien que Centralia soit largement désertée, elle attire aujourd'hui des visiteurs intrigués par son histoire. Des graffitis colorés ornent les routes délabrées, témoignant de l'attrait mystérieux de cette ville fantôme. Mais le voyage n'est pas sans danger, les sols restant instables et les émanations toxiques toujours dangereuses. Depuis maintenant plus de soixante ans, l'incendie continue de s'étendre, malgré le fait que la nature ait repris ses droits en surface.

En 2019, il ne restait qu'un seul habitant de la ville : Gerald, mécanicien. "Avant, il y avait encore quelques personnes, mais maintenant, c'est vraiment une ville-fantôme, racontait-il cette année-là à TF1. Mais je ne me sens pas seul. Il y a encore du passage et il y a beaucoup de visiteurs le week-end."