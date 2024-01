Ces chercheurs ont réussi à discuter avec une baleine... mais visent les extraterrestres

Une équipe de scientifiques américains ont réussi à avoir une conversation avec une baleine et espèrent un jour le faire avec des extraterrestres.

Commençons par le début : quel est le point commun entre des spécialistes des baleines et des chasseurs d'extraterrestres ? A priori, aucun. Et pourtant, la réponse va bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer ! Dans une étude publiée dans la très sérieuse revue spécialisée PeerJ, des scientifiques de l'UC Davis, de la Fondation des baleines d'Alaska et du SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), ont uni leurs forces dans un seul et premier but : communiquer avec les baleines.

Une expérience réussie puisque cette équipe de chercheurs a réussi à converser durant vingt minutes avec une baleine à bosse, baptisée Twain, dans sa propre langue. Concrètement, les scientifiques ont navigué au large de la côte de l'Alaska et ont diffusé un son baptisé "appel de contact" dans l'océan. Un appel de contact qui peut être comparé à un "salut" humain, utilisé par les cétacés en question pour se repérer entre eux et savoir où les individus se trouvent, résume Brenda McCowan, professeure à l'École de médecine vétérinaire de l'UC Davis, au site américain Business Insider, qui relaie l'étude.

Après la diffusion du signal, la baleine à bosse baptisée Twain est venue nager près du bateau. Pendant les vingt minutes suivantes, les scientifiques ont émis le même appel de contact 36 fois à des intervalles différents, et Twain a répondu à chaque fois, en respectant même étroitement les intervalles des chercheurs : "S'ils attendaient 10 secondes avant de rejouer le signal à Twain, elle attendait également 10 secondes avant de répondre, a déclaré Brenda McCowan. Ce type de correspondance d'intervalle suggère que Twain participait à un échange intentionnel." Il s'agit pour cette équipe du "premier échange communicatif entre les humains et les baleines à bosse dans le 'langage' de la baleine à bosse", s'est réjouit la scientifique dans un communiqué.

Mais alors, quel lien avec les extraterrestres ? Il s'avère que le comportement de Twain pourrait être similaire à la manière dont les extraterrestres pourraient chercher à entrer en contact avec nous, a déclaré Laurance Doyle, chercheur principal au SETI Institute et coauteur de l'étude. "Une hypothèse importante de la recherche d'une intelligence extraterrestre est que les extraterrestres seront intéressés par le contact et cibleront donc les récepteurs humains", un peu comme la manière dont Twain a répondu à l'appel de contact des scientifiques, a ajouté le chercheur dans un communiqué.

Les membres du SETI expliquent collaborer avec des experts en baleines et en animaux de l'UC Davis et de l'Alaska Whale Foundation pour créer des filtres intelligents afin d'aider dans leurs recherches d'une intelligence extraterrestre. En perfectionnant ces filtres intelligents, les scientifiques pourraient les utiliser pour identifier des signaux intelligents de l'espace dans le but d'établir un premier contact avec une entité extraterrestre.