Quel âge a le chien le plus vieux du monde ?

Connaissez-vous l'âge du chien qui a vécu le plus longtemps au monde ?

Le titre de "chien le plus vieux du monde" est si convoité qu'il est souvent sujet à des enquêtes minutieuses pour valider l'authenticité des revendications de certains maîtres. Dernière illustration en date : l'histoire de Bobi, un chien de la race rafeiro portugais mort en octobre 2023, qui aurait prétendument vécu jusqu'à l'âge extraordinaire de... 31 ans et 165 jours. Cette affirmation avait suscité des éloges et des doutes. Finalement, après enquête, le Guinness World Records a conclu que les preuves concernant l'âge de Bobi n'étaient pas suffisantes pour maintenir son titre.

Bobi était devenu célèbre en février 2023, plusieurs mois après sa mort, lorsqu'il avait été officiellement reconnu par le Guinness World Records comme le chien le plus vieux du monde et le plus vieux chien de tous les temps. Vivant dans un petit village du Portugal, entouré de chats et d'une famille aimante, Bobi était devenu une figure emblématique de longévité canine.

L'enquête menée par le Guinness World Records sur le véritable âge du chien Bobi a été déclenchée par des préoccupations soulevées par des vétérinaires et d'autres experts, ainsi que par des médias qui ont remis en question la crédibilité des affirmations concernant son âge. Certains avaient alors souligné que vivre jusqu'à 31 ans pour un chien équivaudrait à vivre plus de 200 ans pour un humain, ce qui semblait effectivement peu probable, même avec les progrès de la médecine vétérinaire.

Pour valider les revendications de longévité canine, le Guinness exige des preuves substantielles, notamment des déclarations de témoins et d'experts, ainsi que des données provenant de technologies telles que les micro-puces. Cependant, dans le cas de Bobi, les données de sa micro-puce provenaient d'une source qui ne garantissait pas la véracité de son âge, ce qui a conduit le Guinness à conclure que les preuves étaient insuffisantes pour maintenir son titre.

La décision du Guinness World Records signifie que le titre de "chien le plus vieux du monde" est désormais vacant, en attendant qu'un nouvel prétendant présente des preuves documentaires solides pour valider son âge. Cette affaire met en lumière les défis et les nuances associés à la validation des revendications de longévité canine et souligne l'importance de preuves crédibles pour établir des records mondiaux.

Le chien le plus vieux du monde serait finalement Lilly, une chienne bâtarde d'origine inconnue, au pelage beige et noir qui vit en Italie. Ses maîtres, qui l'ont recueillie alors qu'elle avait été abandonnée chiot sur une aire d'autoroute en 2000, assurent que la chienne est âgée de 24 ans, ce qui ferait de Lilly la tenante du titre.