C'est le moment où les chats perdent leurs poils, voici comment y échapper

Votre chat perd ses poils et vous ne savez pas comment faire ? Voici des solutions imparables.

Nos compagnons à quatre pattes sont source de joie et de câlins, mais peuvent aussi se révéler être une vraie plaie pour l'entretien de sa maison ou de son appartement. Surtout au printemps, période durant laquelle, comme à l'automne, votre chat mue et donc... perd ses poils plus que d'habitude. Un phénomène naturel et nécessaire pour leur santé et leur bien-être, mais qui peut être pesant pour son propriétaire et usant pour son aspirateur.

Les poils de chat suivent un cycle de croissance, qui se compose de trois phases principales : la phase de croissance (anagène), la phase de repos (catagène) et la phase de chute (télogène). Au printemps, les jours plus longs et l'augmentation de la lumière solaire stimulent les follicules pileux des chats, entraînant une transition de la phase de repos à la phase de chute pour de nombreux poils.

La mue printanière permet également aux chats de s'adapter aux températures plus chaudes de l'été. En se débarrassant de leur pelage plus épais et plus dense d'hiver, ils peuvent mieux réguler leur température corporelle et rester frais pendant les mois les plus chauds. Véritable casse-tête pour son propriétaire, il est toutefois possible d'endiguer le phénomène de perte de poils et de ne pas se retrouver submergé avec quelques astuces simples à mettre en place au quotidien.

Il existe tout un tas de méthodes pour épargner à votre intérieur les désagréments engendrés par un chat, avec des résultats et une efficacité variables. L'un des aimants à poils de chat est... l'électricité statique ! Aussi, vous pouvez vous servir de vos anciens collants filés pour capturer des poils, en l'enfilant sur votre main ou sur la tête de votre balai.

Il est aussi possible, toujours selon le même type de méthode, de vous servir d'un ballon de baudruche gonflé, à passer, comme les collants, sur vos tissus, vêtements, meubles et autres draps ou tapis. A l'inverse de ces stratégies, il est important de laver régulièrement les draps, les housses de coussins et autres tissus susceptibles de piéger les poils de chat, en utilisant un adoucissant pour minimiser l'électricité statique et donc réduire l'adhérence des poils aux tissus.

Au printemps comme à l'automne, les poils de chats peuvent s'avérer être très pénibles dans nos intérieurs. Alors en plus de l'électricité statique, il existe d'autres méthodes pour s'en débarrasser. L'une d'elles est logique : brossez régulièrement votre chat, cela vous aidera à réduire la quantité de poils qu'il perd dans la maison. Optez pour une brosse adaptée au type de poil de votre chat et brossez-le doucement plusieurs fois par semaine. En prévention de la chute des poils, vous pouvez également passer un gant de toilette humide ou un gant en caoutchouc sur le pelage, vous attraperez comme ceci la plupart des poils prêts à tomber.

Pour vous débarrasser des poils d'animaux sur vous, vos meubles ou vos tissus, vous pouvez enfin utiliser un rouleau à poils. Pour le reste de la maison, l'indispensable reste évidemment l'aspirateur : choisissez-le puissant et munis d'accessoires conçus spécialement pour les poils d'animaux. Et pour éviter que votre compagnon à quatre pattes ne mette ses poils partout, aménagez des zones de repos dédiées pour lui, équipées de couvertures ou de tissus faciles à laver. Encouragez votre chat à utiliser ces zones en les rendant confortables.