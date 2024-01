Leur métier est de vous vendre la sieste parfaite : voici à quoi elle ressemble et combien elle coûte

Tout se vend, tout s'achète, même des choses qui semblent ne pas avoir de prix... Ces professionnels défendent pourtant un savoir-faire et proposent la sieste idéale.

Dormir sur son bureau, ça fait mauvais genre... Et pourtant, selon une étude de la NASA, une sieste d'une vingtaine de minutes améliore les performances au travail de 34% et la vigilance globale de 54% ! Peu importe sa forme - à condition de respecter certaines règles tout de même - la pause de manière générale et la pause pour dormir en particulier possèdent de nombreux avantages pour les humains. Y compris si ce n'est que le temps d'une dizaine de minutes seulement. Cependant, le défi réside parfois dans la recherche d'un lieu propice à cette pause réparatrice, en particulier dans le contexte professionnel où les espaces dédiés à la détente sont souvent rares.

La sieste possède effectivement de nombreux atouts, y compris (surtout) pendant une journée de travail. Parmi les nombreux avantages prouvés par la science, la sieste augmente donc la performance et la vigilance des salariés, mais aussi réduit leur stress et le risque d'accident du travail. Enfin, son aménagement est un signe fort d'engagement pour la qualité de vie au travail (QVT).

Conscientes des atouts de la sieste pour ses salariés, certaines entreprises ont décidé de mettre en place, au sein même de leurs bureaux, des salles prévues spécialement pour une pause détente. Mais en France, où le sommeil peut être associé à la paresse et n'est culturellement pas très bien vu au travail, ces espaces restent tout de même très rares.

Pour remédier à ce manque de sieste et offrir aux travailleurs une pause bien méritée, certains ont eu l'idée... d'un bar à sieste. Le principe est simple : vous payez pour dormir. Pour les travailleurs parisiens en quête d'un sanctuaire de sieste a été créé en 2011 le Zen Bar, niché au 29 passage Choiseul dans le 2ème arrondissement, qui propose une échappatoire et une pause revigorante.

Un bar du même type a également ouvert à l'automne 2023 à Aurillac, dans le Cantal. Dans les deux établissements, faire une sieste se paie. Assez cher même. Le prix ? Comptez de 12 euros pour 15 minutes de "micro sieste" à 17 euros pour 45 minutes de "sieste royale", la plus longue proposée. Le tout en fonction de la formule choisie, dans l'un des trois espaces : du lit à mémoire de forme au "fauteuil apesanteur" avec massage intégré adapté à votre morphologie. Pour une expérience encore plus immersive, le bar propose également le lit shiatsu, qui promet de soulager votre dos grâce à des pierres chaudes.