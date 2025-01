On la surnomme la "petite Venise", cette ville à 2 heures de Paris est épargnée par les touristes et ensoleillée toute l'année

Cette ville européenne beaucoup moins chère que Venise est, elle aussi, traversée par un canal sur lequel on peut faire des tours de bateau sous le soleil.

Venise est considérée comme la ville la plus romantique d'Europe. Avec ses canaux, son carnaval, le Palais des Doges et la place Saint-Marc, la ville italienne attire plus de 30 millions de touristes par an.

Pour ceux qui souhaitent profiter de cette atmosphère enchanteresse tout en évitant la foule, et en épargnant leur portefeuille par la même occasion, une autre destination tout aussi agréable existe. Non, nous ne vous parlons pas de Bruges, en Belgique, mais d'une ville située au nord du Portugal.

À Aveiro, on peut profiter d'une balade en gondole sous le soleil, déguster une glace sur la place principale et découvrir une architecture art nouveau riche et variée. Les rues pavées et les façades colorées du quartier des pêcheurs attirent elles aussi de nombreux touristes en hiver comme en été. Après une balade au cœur du centre historique de la ville, il est possible de se prélasser sur les immenses plages de la Cote Nova ou de partir à la découverte de la faune et de la flore diversifiées de la région. Que cela soit en famille ou en solo, la visite des salines d'Aveiro reste également un incontournable.

Après cette expédition, vous aurez la possibilité de déguster les Ovos Moles, aussi appelés œufs mous, qui représentent la spécialité culinaire de la région. Ce gâteau régional, hérité des coutumes du couvent féminin d'Aveiro, se compose d'un savant mélange d'œufs et de sucre. De couleurs orange vif et blanc, il prend la forme des coquillages, des bulots, des coques et des palourdes que l'on retrouve au bord de la mer. Parmi les autres plats à ne pas rater pendant votre séjour portugais, nous vous conseillons le ragoût d'anguilles et la morue émiettée à la pomme de terre.

Même si elle est de plus en plus populaire, Aveiro reste une destination idéale pour les budgets moyens. Hors saison, comptez entre 30 et 60 € pour une nuit d'hôtel et 7 à 12 € pour un repas au restaurant. Et même si vous choisissez de visiter la ville entre févier et avril, vous pourrez profiter d'un climat doux, entre 12 et 18 degrés.