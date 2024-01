Voici le nombre de vêtements à ne pas dépasser dans une garde robe - vos enfants vous remercieront

Il y a un nombre de vêtements à ne pas dépasser dans sa garde robe ainsi qu'un nombre maximum de vêtements à acheter chaque année.

Avoir un immense dressing et un nombre de vêtements tel que vous en oubliez et ne savez plus quoi en faire, certains en rêvent. Et pourtant, l'industrie du vêtement est un désastre écologique, ça n'est plus une surprise. Des étapes de production aux déchets générés, chaque vêtement que nous achetons a un coût écologique souvent sous-estimé. Selon un rapport publié par des chercheurs berlinois du Hot or Cool Institute en 2022, 4% des émissions mondiales de dioxyde de carbone proviennent en effet de la mode.

Les vêtements que nous portons représentent d'immenses coûts énergétiques. De la première étape de la chaîne de production des vêtements, avec la culture des matières premières (le coton, le polyester ou la laine...), à son achat compulsif en passant par l'utilisation de produits chimiques pour sa confection, ou celle, excessive, d'eau et d'énergie, mais aussi (surtout ?) à son transport sur des milliers de kilomètres qui génère des émissions considérables de gaz à effet de serre... La mondialisation de l'industrie de la mode est une catastrophe écologique.

La montée en puissance de la fast fashion a radicalement transformé la manière dont nous consommons la mode. Les cycles de production courts encouragent l'achat impulsif et la création d'une culture du "jetable", où les vêtements sont souvent utilisés quelques fois avant d'être écartés. Les déchets textiles sont devenus un problème majeur, avec des conséquences néfastes sur les sites d'enfouissement. Lorsque nos vêtements atteignent la fin de leur cycle de vie, le problème ne disparaît pas. La plupart des vêtements sont fabriqués à partir de mélanges de matériaux difficiles à recycler, et beaucoup finissent dans des décharges, contribuant à la pollution de l'environnement.

Face à ces défis, la responsabilité individuelle et collective est cruciale. En tant que consommateurs, nous pouvons choisir des marques conscientes de leur impact environnemental, préférer des matériaux durables et prolonger la vie de nos vêtements. Aussi, selon ce même rapport, les chercheurs allemands suggèrent qu'une garde-robe "suffisante" se compose de 74 vêtements et 20 tenues. Les achats de nouveaux vêtements pouvant se limiter à une moyenne de cinq articles par an. Un constat établi sur l'empreinte carbone de la mode dans les 20 pays les plus riches du monde, par personne.

L'industrie de la mode devrait réduire ses émissions à 1,1 milliard de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e) pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris. Autrement-dit pour maintenir la hausse de la température mondiale en dessous de 1,5°C. Ce qui reviendrait à réduire ses émissions d'environ 50% par rapport au niveau de 2,1 milliards de tonnes comptabilisées en 2018, selon le cabinet de conseil mondial McKinsey & Company.