Ces tongs Lidl coûtent moins de 5 euros et affolent les ventes dans toute l'Europe

A l'approche des vacances, une nouveauté Lidl s'arrache dans plusieurs pays d'Europe. Il est disponible en France.

Allemagne, Espagne, France... La collection d'été de Lidl fait encore beaucoup parler cette année. Phénomène sur les réseaux sociaux, la gamme textile de Lidl lancée en 2020 avait surfé sur le confinement pour s'imposer comme un très surprenant objet tendance. Certaines basket avaient même vu leurs prix s'envoler en revente sur le web, surprenant de nombreux experts de la mode mais aussi les propres directeurs des supermarchés Lidl, dépassés par ce succès.

Lidl ne s'est pas arrêté là et certains produits s'arrachent encore. Confirmation cet été avec la sortie de nouveaux produits pour les vacances. Lidl n'a pas changé de recette : couleur flashy, sortie événement, produit disponible en magasin ou en ligne, petit buzz sur les réseaux sociaux... Après la serviette de plage star du dernier été, le dernier produit en date poursuit sur cette lancée avec des ventes qui s'affolent en ligne comme en magasin. En Espagne, certaines tailles sont déjà devenues difficile à dénicher !

La star de la gamme 2024 est un produit apprécié par de nombreux Français chaque été : les fameuses claquettes. Souvenez-vous, elles aussi ont été la star du confinement. Les ventes avaient explosé et des marques de mode avaient sorti des éditions limitées de cet accessoire pourtant loin d'être au premier abord une bête de style.

© Lidl

Pas cher mais populaire, l'incontournable et indémodable claquette de piscine cochait beaucoup de cases pour Lidl qui a opté pour une gamme vendue à partir de 4,49 euros pour le modèle féminin à choisir entre coloris blanc ou bleu. Pour être au top du style, on les trouve aussi avec le fameux damier Lidl, sous fond jaune. Comptez 6,99 euros pour la version homme.

Comme à son habitude et sans doute clé de son succès, Lidl a évidemment tranché pour des tongs colorées qui rompent avec l'image traditionnelle des claquettes noires et blanches. Leur conception inclut une bande large et une semelle préformée pour un meilleur maintien, ainsi qu'une semelle en EVA légère et flexible. La marque assure que cette conception garantit une marche confortable sur les plages ou autour des piscines.

Verra-t-on l'ex-footballeur Djibril Cissé devenue icône de Lidl les porter ? Le rappeur Booba ou DJ Snake avaient également fait les bonnes affaires de Lidl en s'affichant avec des vêtements brandés Lidl. La firme ne répond pourtant pas à une question non moins essentielle : a-t-on vraiment le droit de porter des chaussettes avec des claquettes ?